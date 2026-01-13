Популярни
Париж ФК подготвя амбициозен трансфер

  • 13 яну 2026 | 17:42
  • 974
  • 0

Париж ФК се опитва да подсили атаката си през януарския трансферен прозорец. Клубът вече привлече Лука Колеошо от Бърнли под наем с опция за закупуване, но има желание да вземе още един нападател.

Един от вариантите е Людовик Айорк от Брест. 31-годишният играч е по-евтината опция, но клубът има интерес и към Матис Тел от Тотнъм. Бившият нападател на Байерн и Рен е склонен да напусне Лондон, тъй като има желание да играе редовно - нещо, което Париж ФК ще му предложи. Столичани ще предложат да го вземат под наем до края на сезона.

Париж ФК се бори за оцеляването си в Лига 1, като в момента е точно над зоната на изпадащите. Този сезон обаче със сигурност ще бъде запомнен, след като вчера победи градския си съперник Пари Сен Жермен в Купата на Франция.

Снимки: Imago

