Париж ФК подготвя амбициозен трансфер

Париж ФК се опитва да подсили атаката си през януарския трансферен прозорец. Клубът вече привлече Лука Колеошо от Бърнли под наем с опция за закупуване, но има желание да вземе още един нападател.

Един от вариантите е Людовик Айорк от Брест. 31-годишният играч е по-евтината опция, но клубът има интерес и към Матис Тел от Тотнъм. Бившият нападател на Байерн и Рен е склонен да напусне Лондон, тъй като има желание да играе редовно - нещо, което Париж ФК ще му предложи. Столичани ще предложат да го вземат под наем до края на сезона.

🚨👀 Paris FC working on a loan move for Mathys #Tel. Their main selling point is offering him his preferred position as a striker. The core of his frustration is not only his lack of playing time, but above all the fact that he is rarely used as a number nine.



Tottenham are… pic.twitter.com/rTqzKJgMm2 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 13, 2026

Париж ФК се бори за оцеляването си в Лига 1, като в момента е точно над зоната на изпадащите. Този сезон обаче със сигурност ще бъде запомнен, след като вчера победи градския си съперник Пари Сен Жермен в Купата на Франция.

