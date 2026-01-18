Милан няма друг изпор освен победата срещу Лече

Милан ще приеме Лече в мач от италианската Серия А на 18 януари 2026 година. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Джузепе Меаца". Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Лука Дзуферли. Това е сблъсък между отбори от различни части на класирането в италианския елит.

Милан заема второто място в класирането на Серия А с 43 точки след изиграни 20 мача. "Росонерите" имат отлична голова разлика с 33 отбелязани и 16 допуснати гола. От друга страна, Лече се намира в опасната зона, заемайки 17-та позиция с едва 17 точки от същия брой изиграни срещи. Гостите имат сериозни проблеми в нападение с едва 13 отбелязани гола, докато защитата им е допуснала 28 попадения. Победа в този двубой би затвърдила позициите на Милан в борбата за титлата, докато за Лече всяка точка е от огромно значение в битката за оцеляване.

Милан демонстрира стабилна форма в последните си пет мача с три победи и две равенства. "Росонерите" победиха Комо с 3:1 на 15.01.2026 г., завършиха наравно с Фиорентина (1:1) на 11.01.2026 г. и с Дженоа (1:1) на 08.01.2026 г. Преди това отборът постигна две последователни победи - срещу Каляри като гост с 1:0 на 02.01.2026 г. и срещу Верона с категоричното 3:0 на 28.12.2025 г. За разлика от домакините, Лече е в тежка криза с четири загуби и само едно равенство в последните пет мача. Отборът загуби от Интер с 1:0 на 14.01.2026 г., от Парма с 2:1 на 11.01.2026 г., от Рома с 2:0 на 06.01.2026 г. и от Комо с 3:0 на 27.12.2025 г. Единствената точка "саленто" взеха при равенството 1:1 с Ювентус на 03.01.2026 г.

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора е категорично в полза на Милан, който има пълен актив от пет победи. Последната среща се състоя на 23.09.2025 г. в турнира за Купата на Италия, когато "росонерите" се наложиха с 3:0. Преди това, в мач от Серия А на 29.08.2025 г., Милан победи като гост с 2:0. На 08.03.2025 г. миланци отново триумфираха като гости с 3:2. Особено впечатление прави, че в три от петте срещи Милан е отбелязал по три гола, като два пъти е запазил мрежата си суха при домакинствата си, завършвайки и двата мача с 3:0 (на 27.09.2024 г. и 06.04.2024 г.).

Кристиан Пулишич се очертава като основна фигура в състава на Милан за предстоящия двубой. Американският национал демонстрира впечатляваща форма през сезона, като неговата универсалност в атака го прави особено ценен за схемата на Масимилиано Алегри. Пулишич е особено ефективен срещу отбори от долната половина на таблицата, като срещу Лече има отлична статистика в предишните им срещи. Неговата способност да създава голови положения и да завършва атаките прави "росонерите" значително по-опасни в предни позиции. За Лече, Тиаго Габриел се очертава като ключов играч. Младият бразилец, който обикновено играе като защитник, но може да действа и в средата на терена, ще има тежката задача да се противопостави на атакуващата мощ на Милан. Неговите умения в отнемането на топката и организирането на защитата ще бъдат от решаващо значение за гостите, ако искат да избегнат поредна загуба. Въпреки младостта си, Габриел показва зрялост в играта и способност да се справя с напрежението в трудни гостувания.