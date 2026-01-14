Ясен Петров: Отборът ни има голям потенциал

Старши треньорът на Добруджа Ясен Петров обяви, че се надява до края на седмицата още един нов футболист да се присъедини към тима. Той също така каза, че е дошъл в тима, за да се опита да го измъкне от ситуацията, в която се намира.
„Засега в отбора има един нов. Надявам се, че до края на седмицата ще се присъедини още един нов играч към нас. Всички в отбора търсим играчи, които да ни помогнат“, сподели Петров.
„Дори да не намерим качествени нови играчи, хората, които днес взеха участие в контролата срещу Черно море показаха, че надеждата е жива“, добави треньорът на Добруджа.
„Не искаме да издаваме на кои позиции търсим нови играчи. Правим всички възможни опити."
"Ние имаме четири контроли в Турция. Имаме някаква идея. Според качеството на нашите футболисти по какъв начин да изглеждаме през пролетния дял. Искам да развием още една-две идеи.“
„Този отбор има по-голям потенциал.“
„Надявам се да се измъкнем от тази незавидна ситуация.“
„Аз съм дошъл, за да се опитам да измъкна отбора от тази ситуация, в която се намира. Не съм месия. Всеки ден се събуждам изключително щастлив, че работя с тези момчета.“
„Не напразно съм дошъл в Добрич. Чувствам се изключително добре.“
„Всичко е отворено в този живот. Всеки ден за мен е един урок.“
„Това, че след 12 години се завърнах в българския шампионат е отново едно предизвикателство и е изключително интересно за мен като приключение. Да се надяваме, че ще завърши добре“, каза още Ясен Петров.