Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Рилски спортист подписа с опитен американски гард

Рилски спортист подписа с опитен американски гард

  • 18 яну 2026 | 16:34
  • 111
  • 0

Шампионът на България Рилски спортист подписа с американски гард, съобщиха официално от клуба в профилите си в социалните мрежи. Неговото име е Джон Дейвис. Той се присъединява към тима от Самоков след напускането на Камау Стоукс, който пък ще подсили латвийския ВЕФ Рига.

“Джон е възпитаник на университета Charlotte 49ers. Кариерата му е богата, като е преминал през американската G-лига, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Мексико, Сърбия, Литва, а последно е обличал екипа на Апоел Хайфа в израелската Суперлига. 29-годишният американски гард е висок 189 сантиметра”, поясняват от Рилски спортист.

Според информация на нашата медия Дейвис не е играл от януари 2025 година заради тежка контузия.

Очаква се Рилски спортист скоро да се раздели и с един от своите центрове, научи още Sportal.bg.

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме
Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

По-рано днес воденият от Любомир Киров тим надигра с 94:73 в Самоков Берое Стара Загора в среща от 17-ия кръг на Sesame НБЛ.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

  • 18 яну 2026 | 14:48
  • 4051
  • 0
Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

Чудовищен мач на Едуардс не стигна на Минесота срещу Уембаняма и Спърс

  • 18 яну 2026 | 11:17
  • 1364
  • 0
Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

  • 18 яну 2026 | 08:48
  • 5868
  • 5
НБА продължи с още девет мача

НБА продължи с още девет мача

  • 18 яну 2026 | 07:52
  • 5871
  • 0
Томислав Минков пред Sportal.bg: Беше ни изключително трудно, но ги пречупихме през второто полувреме

Томислав Минков пред Sportal.bg: Беше ни изключително трудно, но ги пречупихме през второто полувреме

  • 17 яну 2026 | 21:30
  • 1912
  • 0
Асен Николов пред Sportal.bg: Ботев Враца е неудобен съперник за нас

Асен Николов пред Sportal.bg: Ботев Враца е неудобен съперник за нас

  • 17 яну 2026 | 21:09
  • 2644
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 20742
  • 18
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 18 яну 2026 | 16:27
  • 12050
  • 7
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 23348
  • 29
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 14309
  • 9
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 41484
  • 51
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 11914
  • 20