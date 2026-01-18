Рилски спортист подписа с опитен американски гард

Шампионът на България Рилски спортист подписа с американски гард, съобщиха официално от клуба в профилите си в социалните мрежи. Неговото име е Джон Дейвис. Той се присъединява към тима от Самоков след напускането на Камау Стоукс, който пък ще подсили латвийския ВЕФ Рига.

“Джон е възпитаник на университета Charlotte 49ers. Кариерата му е богата, като е преминал през американската G-лига, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Мексико, Сърбия, Литва, а последно е обличал екипа на Апоел Хайфа в израелската Суперлига. 29-годишният американски гард е висок 189 сантиметра”, поясняват от Рилски спортист.

Според информация на нашата медия Дейвис не е играл от януари 2025 година заради тежка контузия.

Очаква се Рилски спортист скоро да се раздели и с един от своите центрове, научи още Sportal.bg.

Рилски спортист срази Берое след силно второ полувреме

По-рано днес воденият от Любомир Киров тим надигра с 94:73 в Самоков Берое Стара Загора в среща от 17-ия кръг на Sesame НБЛ.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg