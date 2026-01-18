Оспорван двубой в Самоков

Популярни
  • 18 яну 2026 | 13:00
  • 1206
  • 0
Рилски спортист играе в “Арена Самоков” с Берое Стара Загора в двубой от 17-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Шампионите са втори в класирането с 12 победи и 3 загуби преди днешната среща. Старозагорци заемат седмата позиция с баланс 7-8.

Първа част:

Гостите то Стара Загора изпитват сериозни проблеми в нападение в началните минути. Шампионите поведоха с 8:0, а в средата на първия период резултатът е 10:3 в полза на домакините. Постепенно Берое започна да заличава изоставането си и дори поведе в резултата, като взе първата четвърт с 21:19.

Снимка: НБЛ

Снимки: Владимир Иванов

