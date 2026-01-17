РБ Лайпциг - Байерн (съставите)

Байерн (Мюнхен) гостува на РБ Лайпциг в дербито от 18-ия кръг на Бундеслигата. Мачът е с начален час 19:30.

В предишния сблъсък между двата тима, който беше още в първия кръг, шампионите бяха безкомпромисни - 6:0. Това обаче не им е най-резултатната победа, защото преди седмица вкараха осем гола на Волфсбург.

Интересното е, че само след три седмици Байерн и Лайпциг ще играят и четвъртфинал за Купата на Германия.

Джамал Мусиала, който не е играл от седем месеца насам, е в групата на баварците, но е резерва. Йошуа Кимих и Майкъл Олисе също са на пейката. В атака на Хари Кейн ще помагат Луис Диас, Серж Гнабри и Ленарт Карл.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴



Tonight's starting XI to take on RB Leipzig 💪 pic.twitter.com/N9pDhw4IM2 — FC Bayern (@FCBayernEN) January 17, 2026

Бившият нападател на Станимир Стоилов в Гьозтепе Ромуло е титуляр за РБ.

𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🚨



Presenting our starting line-up and subs to take on FC Bayern tonight 📋🔥#RBLFCB pic.twitter.com/Cx5ZWtK4n8 — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 17, 2026