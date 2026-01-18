Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Тактически и възстановителни занимания, както и още пристигнали български отбори в Турция – на живо с обзора на деня с пратениците на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

  • 18 яну 2026 | 15:08
  • 405
  • 0
Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

Промоутърската компания Zuffa Boxing направи първото си голямо попълнение, след като в петък подписа договор с шампиона на IBF в полутежка категория Джай Опетая.

Новината беше обявена официално в профила на Zuffa Boxing в социалната мрежа X чрез видео, в което самият боксьор потвърждава сделката.

„Вече съм част от Zuffa Boxing“, заяви Опетая. „Развълнуван съм за бъдещето. Предстоят вълнуващи времена. Нека осъществим големите битки: обединение на титлите и статут на неоспорим шампион. Да действаме.“

Към момента не е ясно дали Опетая ще се състезава ексклузивно в галавечери на Zuffa Boxing, или ще му бъде позволено да продължи да се бие за световни титли под егидата на други организации. От ESPN са потърсили представители на Zuffa Boxing за разяснение по въпроса, но все още не са получили отговор.

Опетая (29-0, 23 нокаута), който е от Голд Коуст, Австралия, е считан от мнозина за най-добрия боксьор в полутежка категория. Последната му победа дойде през декември след брутален нокаут в осмия рунд срещу Хюсеин Чинкара, което беше четвъртият му пореден успех с нокаут.

Опетая за битка с Усик: Да, бих се пробвал!
Опетая за битка с Усик: Да, бих се пробвал!

30-годишният Опетая неведнъж е изразявал разочарованието си от невъзможността да си осигури обединителен мач срещу другите шампиони в дивизията. Ноел Микаелян държи титлата на WBC, докато Жилберто „Зурдо“ Рамирес е шампион на WBO и WBA. Рамирес ще защитава обединените си пояси срещу Дейвид Бенавидес през май.

Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел
Дейвид Бенавидес нокаутира Антъни Ярд и обяви следващата си цел
Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

Мохамед Усман с коментар за дългото си допинг наказание

  • 18 яну 2026 | 11:41
  • 534
  • 0
Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

Илия Топурия разкри кога се завръща в UFC и срещу кого иска да се бие

  • 18 яну 2026 | 11:30
  • 1240
  • 0
Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

Очаква се Канело да се завърне на ринга през септември

  • 18 яну 2026 | 11:14
  • 785
  • 0
Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

Сливен ще бъде домакин на Държавното първенство по борба

  • 17 яну 2026 | 12:46
  • 1082
  • 0
Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

Кметът на село Огняново награди млада състезателка по борба

  • 16 яну 2026 | 15:23
  • 852
  • 0
Радослав Росенов и Жоел Арате представиха целите за 2026 г.

Радослав Росенов и Жоел Арате представиха целите за 2026 г.

  • 16 яну 2026 | 13:47
  • 1014
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велико! Българска доминация в Банско!

Велико! Българска доминация в Банско!

  • 18 яну 2026 | 13:49
  • 20559
  • 18
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 18 яну 2026 | 16:27
  • 11962
  • 7
Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

Котев: Вървим назад от `98-ма, ЦСКА и Левски нямат хора в националния, не само Локомотив

  • 18 яну 2026 | 09:28
  • 23300
  • 29
ЦСКА си отдъхна за Пастор

ЦСКА си отдъхна за Пастор

  • 18 яну 2026 | 12:43
  • 14221
  • 9
Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

Готви се голяма промяна към добро за българския футбол и тя става задължителна

  • 18 яну 2026 | 08:27
  • 41399
  • 51
20 години Sportal.bg!

20 години Sportal.bg!

  • 18 яну 2026 | 07:00
  • 11886
  • 20