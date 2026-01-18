Дейна Уайт с първи голям удар в бокса: подписа с шампиона Джай Опетая

Промоутърската компания Zuffa Boxing направи първото си голямо попълнение, след като в петък подписа договор с шампиона на IBF в полутежка категория Джай Опетая.

Новината беше обявена официално в профила на Zuffa Boxing в социалната мрежа X чрез видео, в което самият боксьор потвърждава сделката.

„Вече съм част от Zuffa Boxing“, заяви Опетая. „Развълнуван съм за бъдещето. Предстоят вълнуващи времена. Нека осъществим големите битки: обединение на титлите и статут на неоспорим шампион. Да действаме.“

Към момента не е ясно дали Опетая ще се състезава ексклузивно в галавечери на Zuffa Boxing, или ще му бъде позволено да продължи да се бие за световни титли под егидата на други организации. От ESPN са потърсили представители на Zuffa Boxing за разяснение по въпроса, но все още не са получили отговор.

Опетая (29-0, 23 нокаута), който е от Голд Коуст, Австралия, е считан от мнозина за най-добрия боксьор в полутежка категория. Последната му победа дойде през декември след брутален нокаут в осмия рунд срещу Хюсеин Чинкара, което беше четвъртият му пореден успех с нокаут.

30-годишният Опетая неведнъж е изразявал разочарованието си от невъзможността да си осигури обединителен мач срещу другите шампиони в дивизията. Ноел Микаелян държи титлата на WBC, докато Жилберто „Зурдо“ Рамирес е шампион на WBO и WBA. Рамирес ще защитава обединените си пояси срещу Дейвид Бенавидес през май.

