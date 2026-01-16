Айнтрахт изпусна Вердер в луда голеада

Отборите на Вердер (Бремен) и Айнтрахт (Франкфурт) направиха равенство 3:3 в луд мач от 18-ия кръг на германската Бундеслига. Гостите повеждаха цели два пъти след попаденията на Арно Калимуендо (1’) и Намди Колинс (56’), но головете на Джъстин Нджинма (29’), Йенс Стаге (78’) и Йован Милошевич (81’) не само върнаха съперника им в мача, но и го пратиха на победния път. Франкфуртци обаче не се примириха и в крайна сметка стигнаха до точката благодарение на Ансгар Кнауф (90’+5’).

Въпреки това равносметката от двубоя за Дино Топмьолер и неговите момчета е, че загубиха два пункта, тъй като не съумяха да се изравнят с отборите от зона “Европа”. Вердер от своя страна също трябва да съжалява, тъй като остана на само шест точки пред Майнц 05, заемащ 16-ото място, което е в зоната на спасителния плейоф.

Домакините получиха болезнен удар, тъй като инкасираха попадение по-малко от 60 секунди след първия съдийски сигнал. Арно Калимуендо, който бе разпределен да води атаката еднолично тази вечер за момчетата от Франкфурт, изпълни по перфектен начин задачата си, засичайки подаване от Натаниъл Браун във вратата, пазена от Мио Бакхаус.

В средата на полувремето Джъстин Нджинма се размина с изравняването, но само девет минути по-късно върна своите в мача, засичайки на свой ред центриране в наказателното поле.

След това се изиграха цели седем минути добавено време на първата част заради много нерви, които пропиляха футболистите и на двата отбора заради поредица от груби влизания и свободни удари.

Това настърви съперниците и домакините от Бремен можеха да излеят целия си яд още във втората минута на второто полувреме, когато Лайнен стреля коварно по земя.

Седем минути по-късно и Стаге пропусна отлична възможност, което изигра много лоша шега на Вердер, тъй като веднага след това гостите удариха за втори път. Бранителят Намди Колинс стигна до топката и шутира от дистанция, матирайки за втори път Бакхаус.

В средата на полувремето голмайсторът Нджинма можеше да се превърне в абсолютен герой за своите, но имаше малшанса да стреля встрани от дясната греда. Само три минути по-късно пък домакините имаха претенции за дузпа, но те бяха подминати и играта продължи дори без преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР.

Четвърт час преди края вече защитата на Айнтрахт рухна и равенството за втори път бе възстановено. Стаге засече с глава и от впечатляваща дистанция успя да прати топката във вратата, пазена от Кауа Сантос.

Само 180 секунди пък бяха нужни на Милошевич да осъществи пълния обрат. 20-годишният сърбин бе влязъл на терена от резервната скамейка само 16 минути по-рано и с мощен удар от границата на наказателното поле опъна мрежата.

Интересното бе, че в заключителните минути чистите голови положения бяха в полза на домакините, докато гостите правеха безрезултатен териториален натиск. Така в първата минута на добавеното време Романо Шмидт завъртя красиво топката и бе близо до това да убие интригата окончателно.

Това изигра ужасяваща шега на домакините, които вече се виждаха победители, но в изтичащите секунди на четириминутното добавено време те се пропукаха. Кнауф прати топката във вратата на Вердер, като първоначално главният съдия Бенямин Бранд отмени попадението, тъй като според него коженото кълбо бе напуснало терена. След напрегнато преразглеждане чрез ВАР обаче стана ясно, че всичко е било в рамките на правилата и последният епизод от лудата голеада бе официализиран.

В следващия кръг Вердер (Бремен) ще гостува на вицешампиона Байер (Леверкузен), докато възпитаниците на Дино Топмьолер си направиха лоша услуга преди подновяването на битките в Шампионската лига, където ще гостуват на коварния Карабах.