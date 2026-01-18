Популярни
Григор започва в Мелбърн в удобен за гледане час

  • 18 яну 2026 | 13:05
  • 1332
  • 0
Григор Димитров ще започне участието си на Откритото първенство на Австралия в удобно за гледане за нас време. Най-добрият ни тенисист ще се изправи срещу чеха Томаш Махач в четвъртия мач на Kia Arena в Мелбърн. Първата среща на този корт започва в 2:00 часа през нощта на понеделник срещу вторник българско време. Това означава, че 34-годишният хасковлия вероятно ще се появи на корта срещу шампиона от Аделаида не по-рано от 7:00-8:00 часа сутринта наше време.

Програмата на Kia Arena във вторник ще открие двубоят от женската схема между китайката Шуай Джан и участващата с “уайлд кард” австралийка Талиа Престън. Веднага след края на този двубой на корта силите си ще премерят ветеранките Каролина Плишкова и Слоун Стивънс, която трябваше да премине през квалификациите. В третия мач за деня, вече при мъжете, френският ветеран Гаел Монфис излиза срещу австралийския квалификант Дейн Суиини.

Снимки: Gettyimages

