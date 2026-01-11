Парма успя да обърне Лече, който завърши мача с два червени картона

Отборът на Парма осъществи пълен обрат за успеха си с 2:1 като гост на Лече в ранния мач от неделната програма на 20-ия кръг в Серия А. Претърпяната загуба пък остава “джалоросите” без победа в последните им четири мача.

Домакините поведоха в резултата още в 51-вата секунда, когато Никола Щулич се разписа след асистенция на Ламек Банда. В 34-тата минута те можеха да удвоят преднината си, но гредата спря далечния шут на Йосеф Малех. Втората част протече по съвсем различен начин. Всичко започна с червения картон на Ламек Банда в 57-ата минута след негово грубо влизане в десния глезен на противниковия капитан Енрико Дел Прато. В 62-рата минута Адриан Бернабе нацели греда с изстрела си от голямо разстояние. Само две минути по-късно неговият тим съумя да изравни резултата, след като Тиаго Габриел си отбеляза автогол с глава в опита си да пресече центриране. В 72-рата минута пълният обрат беше факт, след като Матео Пелегрино беше точен с глава при центриране от корнер. Победата дори можеше да е по-убедителна, но ударът на Гаетано Ористанио в 84-тата минута срещна гредата. Гостите пък завършиха срещата с едва деветима играчи на терена, тъй като в добавеното време Киалонда Гаспар изрита падналия на земята Матео Пелегрино и получи червен картон.

Parma pull off a second-half comeback to take all three points at the Via del Mare! 🔥#LecceParma pic.twitter.com/QrDsEGFomU — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 11, 2026

Така Парма натрупа 21 точки в актива си и се изкачи на 14-ата позиция в класирането, където Лече е на 16-ото място със своите 17 пункта.

Снимки: Gettyimages