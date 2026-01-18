Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Борусия (Дортмунд)
  Джан след драмата със Санкт Паули: Беше като влакче на ужасите

Джан след драмата със Санкт Паули: Беше като влакче на ужасите

  • 18 яну 2026 | 02:39
  • 60
  • 0
Джан след драмата със Санкт Паули: Беше като влакче на ужасите

Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан определи мача срещу Санкт Паули като влакче на ужасите. Борусия се наложи с 3:2 при домакинството си в 18-ия кръг на Бундеслигата, а Джан реализира победния гол от дузпа в шестата минута на добавеното време на двубоя.

Дузпа в края зарадва Дортмунд в зрелище срещу последния
Дузпа в края зарадва Дортмунд в зрелище срещу последния

„Както толкова често се случва, мачът беше като влакче на ужасите. Трябва да контролираме срещите по-добре. Отново допуснахме два гола от статични положения. Говорихме за това и преди, но в крайна сметка спечелихме“, заяви Джан пред пред DAZN.

