Джан след драмата със Санкт Паули: Беше като влакче на ужасите

Капитанът на Борусия Дортмунд Емре Джан определи мача срещу Санкт Паули като влакче на ужасите. Борусия се наложи с 3:2 при домакинството си в 18-ия кръг на Бундеслигата, а Джан реализира победния гол от дузпа в шестата минута на добавеното време на двубоя.

Дузпа в края зарадва Дортмунд в зрелище срещу последния

„Както толкова често се случва, мачът беше като влакче на ужасите. Трябва да контролираме срещите по-добре. Отново допуснахме два гола от статични положения. Говорихме за това и преди, но в крайна сметка спечелихме“, заяви Джан пред пред DAZN.