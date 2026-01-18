Президентът на Локо Пд пред Sportal.bg - за скандала в Шумен, сезона в НБЛ и предпочитания съперник за финал на Купата

Новакът в Sesame Национална баскетболна лига Локомотив Пловдив трупа победа след победа, а това провокира интереса на Sportal.bg да поговори за представянето на отбора с новия президент на клуба Христо Христев. Пред нашата камера той коментира още скандала със зала "Младост" в Шумен, треньора на "смърфовете" Асен Николов, както и предпочитания съперник за евентуален финал в турнира efbet Купа на България, който ще се проведе в края на следващия месец.

- Ще започна с “най-горещата” тема. Наскоро вдигнахте много шум преди мача ви с Шумен, какво точно се случи там и как се разви ситуацията, след като все пак бяха установени някакви нарушения в зала “Младост” в Шумен?

- Естествено, че ще вдигнем шум като има толкова остри нередности. Ние от Локомотив никога няма да мълчим, защото искаме всичко да е справедливо и всичко да е безопасно за играчите. Няма как да предлагаме продукт и да искаме гледаемост, ако условията са такива. Това за мен е основно правило.

- Пуснахте снимки в социалните мрежи, написахте отворени писма, говорихте и пред нашата медия…

- Ние се опитахме да отменим мача, това е истината. Като пристигнахме предишния ден и заварихме условията, едно е на снимки, друго е на живо, това прави разликата. Като видяхме какво е, като видяхме, че има риск за играчите веднага действахме, защото това е основното нещо да пазим играчите. Говорихме с представители на федерацията, за съжаление не можахме да отменим мача. Ние искахме да го направим за всички след нас отбори, никой да не играе там, да има справедливо решение. В крайна сметка излязохме, изиграхме мача, победихме и продължаваме напред, това са условията към момента.

- В крайна сметка можем ли да издадем какви и колко нарушения бяха установени и имаше ли някакви последствия за някого?

- Имаше много установени нарушения, но както получихме отговор от федерацията - те ги знаят тези неща. И преди нашия мач имаше официално от длъжностно лице описано за ситуацията в залата в Шумен, но ситуацията в България е такава, че трябва всеки един от нас да направи някакъв компромис. Надявам се догодина този проблем да го няма, защото това е само в ущърб на баскетбола.

- Отиваме към следващата тема. Вие вече официално сте президент на Локомотив Пловдив, как се стигна до тази крачка, защото до сега тази позиция я заемаше Евелин Парасков?

- Евелин Парасков, за съжаление има други служебни ангажименти и друг път, по който е поел. Ние му благодарим изключително много за добре свършената работа, но понякога така става в спорта, в бизнеса пътищата се разделят, но мога да Ви гарантирам, че така или иначе ние управляваме клуба по съвсем различен начин от над 99% от спортните клубове в България. Ние управляваме наистина задружно, защото както е и нашият девиз “ние сме феновете на отбора”. Аз съм преди всичко фен на отбора и след това вече президент на баскетболния клуб.

- Локомотив е на четвърто място във временното класиране, очаквахте ли това като новак в лигата за старта на сезона, защото конкуренцията е доста голяма?

- Не, как да сме очаквали такова нещо… В началото си говорихме с един от нашите играчи от миналата година, че ако успеем да хванем шест победи - седем, това ще е супер за начало, все пак е първа година, поне да се задържим стабилни. Но ние направихме най-правилния ход в момента и това е привличането на Асен Николов, който за мен е най-добрият треньор в България. Абсолютно сме доволни от нашия избор и както се вижда с един от най-малките бюджети в лигата успяваме да сме конкурентноспособни до някаква степен на силните отбори, които са вече толкова години.

- Локомотив обича провокациите, направихте поредна такава с изказването за най-добрия треньор в лигата и със сигурност доста отбори ще имат какво да кажат по темата, но нека да я сменим. Виждаме една много интересна сплав от млади български играчи, на които Асен Николов в нашето студио дори каза, че много ще държи на тях и уникално представящи се до този момент чужденци. Как намирате баланса?

- Това е предмет на усилена работа извън камерите. Както казах, ние сме отбор, който се управлява и който е структуриран по съвсем различен начин. Тийм билдингите, извън тренировъчните занимания, всичко това е задължително. Още повече, че ние оглеждаме играчите не само по качества на терена, качества, които имат чисто физически, а оглеждаме и техния характер, защото е много важно за нас. За мен отборът е Локомотив, това е основата. Всичко под него се води под тази идеология, а за идеологията на Локомотив отборът е на първо място. Тук индивидуалности винаги може да има, но винаги трябва да се съобразяват с колектива, защото това е смисълът на всичко.

- Апетитът идва с яденето, сега как се увеличават амбициите на Локомотив. Вече сте сигурен участник в плейофите, предстои и Купа на България, какви са амбициите ви?

⁃ Това е купа, турнир с директна елиминация, така че там отиваме и играем, даваме всичко от себе си и вече ще видим, който изкара по-голямо сърце… Не винаги фаворитът стига до финала на това състезание. Искаме да задържим това ниво. Ние изпълнихме нашата цел, говорим си с Асен Николов, с щаба всеки ден и сме спокойни, изпълнили сме нашите цели, преизпълнили нашите цели, всичко оттук нататък е бонус и се наслаждаваме на остатъка от сезона.

- След като от вашия клуб казвате каквото ви е на сърце, сега да Ви попитам имате ли предпочитан съперник на жребия за Купата?

- Не, няма предпочитан съперник в интерес на истината. Ние, ако искаме да направим нещо, както всеки един отбор, той трябва да мине през всеки съперник. Така, че който ни се падне… Ако искаме да направим разлика и да отидем на финала, трябва да минем през най-силния.

- С кой искате да играете на финал?

- Може би с Черно море.

Снимки: Борислав Трошев