Ако бях треньор в Sesame НБЛ с Людмил Хаджисотиров

Гост в рубриката на Sportal.bg -"Ако бях треньор в Sesame НБЛ" е баскетболният специалист Людмил Хаджисотиров. Той заедно с водещата на предаването Мая Димитрова трябва да изберат по петима българи и петима чужденци на всяка една позиция в баскетбола.

След жребий бе отредено Удо да започне пръв селекцията си, като след това двамата трябваше и да изберат помощник-треньор за себе си или да влязат в ролята на помощник-треньор, а да поставят старши треньор в своя отбор.

Какво се случи можете да видите в нашето видео, а ние очакваме вашите коментари кой отбор е по-добър, кой играч бихте заменили и с кого, както и защо бихте го направили.