Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Ако бях треньор в Sesame НБЛ с Людмил Хаджисотиров

Ако бях треньор в Sesame НБЛ с Людмил Хаджисотиров

  • 4 март 2026 | 09:13
  • 1998
  • 2

Гост в рубриката на Sportal.bg -"Ако бях треньор в Sesame НБЛ" е баскетболният специалист Людмил Хаджисотиров. Той заедно с водещата на предаването Мая Димитрова трябва да изберат по петима българи и петима чужденци на всяка една позиция в баскетбола.

След жребий бе отредено Удо да започне пръв селекцията си, като след това двамата трябваше и да изберат помощник-треньор за себе си или да влязат в ролята на помощник-треньор, а да поставят старши треньор в своя отбор.

Какво се случи можете да видите в нашето видео, а ние очакваме вашите коментари кой отбор е по-добър, кой играч бихте заменили и с кого, както и защо бихте го направили.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Резултати от НБА

Резултати от НБА

  • 4 март 2026 | 09:43
  • 397
  • 0
Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

Рилски спортист приключи участието си в Адриатическата лига

  • 3 март 2026 | 21:48
  • 1518
  • 0
Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

Иван Алипиев: Осъзнахме, че сме много по-добри от показаното срещу Норвегия

  • 3 март 2026 | 20:21
  • 1126
  • 0
Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

Апоел, Макаби и Дубай се местят – какво още беше обсъдено на УС на Евролигата

  • 3 март 2026 | 17:59
  • 759
  • 0
Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

Националите се прибраха в България след турнето от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029

  • 3 март 2026 | 15:41
  • 2894
  • 0
Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

Йордан Минчев: Нека да бъдем по-задружни, по-позитивни и да се радваме, че сме българи

  • 3 март 2026 | 15:36
  • 1818
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

ЦСКА ще надига глава срещу търсещия първа пролетна победа Ботев (Враца)

  • 4 март 2026 | 08:00
  • 3666
  • 48
Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

Черно море преследва първи успех през пролетта срещу стабилния отбор на Арда

  • 4 март 2026 | 07:40
  • 3258
  • 4
Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

Звезда на Лудогорец под въпрос за дербито с Левски

  • 4 март 2026 | 10:20
  • 3328
  • 0
Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

Любо Пенев в разговор с бивш испански национал: Решен съм да живея!

  • 3 март 2026 | 20:11
  • 27474
  • 20
Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

Барса беше много близо, но опълчението на Атлетико издържа

  • 4 март 2026 | 00:03
  • 56196
  • 169
Ливърпул се изложи срещу последния

Ливърпул се изложи срещу последния

  • 4 март 2026 | 00:10
  • 39832
  • 41