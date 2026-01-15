Евелин Парасков се оттегля от поста президент на БК Локомотив Пловдив

Евелин Парасков се оттегля от поста президент на БК Локомотив Пловдив, оставяйки след себе си период на развитие, споделена визия и общи успехи, съобщиха от клуба.

“През последните две години БК Локомотив Пловдив пое ясен път на бърз и качествен прогрес, който го изведе до най-високите нива на професионалния баскетбол в България. Те бяха белязани не просто от победи и трофеи, а от изграждането на устойчива среда, в която визията срещна потенциала, а общата кауза обедини ръководство, треньори, състезатели и вярна черно-бяла общност.

Именно в началото на неговото управление беше поставена ясната концепция за развитие и вярата, че Локомотив притежава всички предпоставки да се превърне във водещ фактор. Най-големият успех на този период беше формирането на прекрасен екип, който изгради всичко с много труд, амбиция и постоянство.

Историческият требъл в ББЛ остана като символ на този общ успех – доказателство, че когато стратегията, отдадеността и колективният дух вървят ръка за ръка, резултатите са неизбежни. Изкачването до Националната баскетболна лига по изцяло спортен път бе естествено следствие от последователна работа и споделена отговорност, както на терена, така и извън него. Днес черно-бялото семейство притежава силен отбор в един от най-атрактивните спортове. Още през първия сезон клубът ни демонстрира самочувствие и в момента се бори за челните места в най-високото ниво на професионалния баскетбол, а пълните зали са най-голямата награда за усилията.

Успоредно с успехите на мъжкия отбор, по времето на неговото управление школата на БК Локомотив Пловдив се утвърди като едно от най-ценните богатства на клуба. Днес над 200 деца носят черно-бялата фланелка – ясен знак, че грижата за бъдещето и устойчивото развитие винаги са били в основата на клубната философия.

Евелин Парасков постави началото на пълната промяна на облика на клуба – от израз на чистата фенска любов към играта до модерно, професионално управлявано спортно дружество, изградено от хора с черно-бели сърца и обединени около ясна посока и общи ценности.

Причините за напускането на поста президент и УС на БК Локомотив Пловдив са лични и са свързани с нови работни ангажименти и проекти. Вече бившият президент на отбора е убеден и сигурен, че клубът ще бъде в ръцете на най-правилния човек в лицето на Христо Христев – досега член на УС и един от основните спонсори и двигатели на проекта. Той благодари също и на всеки един, който дава време, усилия и средства, за да стигне отборът дотук.

Ръководството, треньорите, състезателите и цялата черно-бяла общност изразяват своята признателност към Евелин Парасков за визията, отдадеността и усилията, които помогнаха този път да бъде извървян. Оставеното наследство е стабилна основа, върху която Локомотив може уверено да гради бъдещите си успехи.

Благодарим ти за всичко, което даде на Локомотив. Оставаме винаги заедно! Черно-бялата история продължава!”, гласи публикацията на клубната страница във Фейсбук.