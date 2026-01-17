Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волфсбург
  3. Хайденхайм се отлепи от дъното след реми с Волфсбург

Хайденхайм се отлепи от дъното след реми с Волфсбург

  • 17 яну 2026 | 20:00
  • 289
  • 0
Отборите на Волфсбург и Хайденхайм завършиха наравно 1:1 на “Фолксваген Арена” в срещата помежду си от 18-ия кръг на Бундеслигата.

“Вълците” владееха инициативата през първото полувреме, но бяха наказани в самия му край, когато Адриан Бек се възползва от отскочила топка и се разписа със своя удар. През второто полувреме обаче домакините увеличиха своя натиск и това даде резлтат в 80-ата минута. Тогава Моритц Йенц беше точен с глава при центриране от корнер и така донесе равенството в мача.

Волфсбург запази 12-ото място в класирането с актив от 19 точки, а със своите 13 Хайденхайм се отлепи от дъното и се изкачи на плейофната 16-а позиция, въпреки че не спечели в пети пореден двубой.

Снимки: Gettyimages

