  1. Sportal.bg
  2. Майнц 05
  Майнц спечели битката на дъното

Майнц спечели битката на дъното

  • 14 яну 2026 | 00:37
Майнц спечели битката на дъното

Майнц вече няма загуба в първите шест мача под ръководството на Урс Фишер, след като победи с 2:1 Хайденхайм като домакин. Този резултат позволи на тима да изпревари днешния си съперник и да се отлепи от дъното на класирането.

Двата отбора отправиха по един удар в първата част на двубоя, а след това битката бе повече физическа, отколкото техническа. Гостите държаха повече топката, но и в двата тима имаше липса на идеи. След половин час игра грешка на вратаря Диант Рамай позволи на Майнц да поведе. Той прати топката право в Лий, който бързо намери Силван Видмер, който откри резултата.

До почивката играта бе изпълнена с грешки, но домакините пропуснаха една възможност да удвоят преднината си. Те успяхя да направят това в началото на втората част, когато Надим Амири се разписа. Последва силен период на Майнц, който пропусна няколко отлични шанса да отбележи нов гол. Това можеше да им коства скъпо, тъй като в 60-ата минута влезият секунди по-късно Щефан Шимер направи резултата 2:1.

Попадението промени развоя на мача и даде импулс на Хайденхайм, който на свой ред пропусна няколко възможности. В 79-ата минута втора грешка на Рамай можеше да доведе до гол, но този път гостите се разминаха с попадение. Това им даде възможност да натиснат на края, а в 86-ата минута удар на Арийон Ибрахимович срещна гредата.

Снимки: Imago

