Първа тренировка на Розова долина (програмата за мачовете)

Днес в 15:30 часа, Розова долина (Казанлък) дава ход на зимната си подготовка за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 25 футболисти ще изведе треньора Атанас Апостолов за първо занимание. В хода на процеса, отбора ще проведе четири приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяването на първенството, „розите“ ще изиграят междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

17 януари: Розова долина (Казанлък) - Локомотив (Горна Оряховица)

24 януари: Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово)

28 януари: Розова долина (Казанлък) - Севлиево (Севлиево)

31 януари: Розова долина (Казанлък) – Спартак (Пловдив)

7 февруари купа АФЛ: Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол (Ямбол)