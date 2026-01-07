Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Първа тренировка на Розова долина (програмата за мачовете)

Първа тренировка на Розова долина (програмата за мачовете)

  • 7 яну 2026 | 09:35
  • 254
  • 0

Днес в 15:30 часа, Розова долина (Казанлък) дава ход на зимната си подготовка за пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. 25 футболисти ще изведе треньора Атанас Апостолов за първо занимание. В хода на процеса, отбора ще проведе четири приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им. Седмица преди възобновяването на първенството, „розите“ ще изиграят междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на Аматьорската лига.

Програмата за мачовете:

17 януари: Розова долина (Казанлък) - Локомотив (Горна Оряховица)

24 януари: Розова долина (Казанлък) - Левски (Карлово)

28 януари: Розова долина (Казанлък) - Севлиево (Севлиево)

31 януари: Розова долина (Казанлък) – Спартак (Пловдив)

7 февруари купа АФЛ: Розова долина (Казанлък) – ФК Ямбол (Ямбол)

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

  • 7 яну 2026 | 02:49
  • 2359
  • 0
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
  • 4760
  • 0
Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

  • 6 яну 2026 | 22:23
  • 2437
  • 0
Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38097
  • 190
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

  • 6 яну 2026 | 20:19
  • 7657
  • 3
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7024
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 38097
  • 190
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 25382
  • 4
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 13238
  • 7
Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

Силен Везенков не стигна за успех на Олимпиакос в Истанбул

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 14957
  • 9
Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

Солскяер се появи в района и вече е имал разговор с Манчестър Юнайтед

  • 6 яну 2026 | 19:15
  • 16594
  • 17
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7024
  • 16