Локо (ГО) тренира в снега

Локомотив (Горна Оряховица) вече е във втората седмица от подготовката за Втора лига. Отборът се готви по план и в събота предстои първата контрола. В нея тимът ще срещне “Розова долина” в Горна Оряховица от 13:00 часа.

Ето и първите думи на наставника Кирякос Георгиу:

“За мен е чест да поема Локомотив

Горна Оряховица, клуб с традиции, идентичност и сериозна фенска подкрепа. Още от първия ден усещам уважението и обичта на хората към този клуб. Заварвам футболисти с потенциал, характер и високи изисквания към себе си. Заедно с ръководството работим усилено върху трансферните ни възможности и скоро ще можем да обявим нови попълнения.

Предстои много труд извън зоната на комфорт, ред и отговорност. Вярвам, че с правилен подход и общи усилия можем да накараме феновете на Локомотив да се гордеят с отбора си. “