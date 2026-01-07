Познат футболист се завърна в Розова долина, двама си тръгнаха от Казанлък

Ивайло Димитров ще играе за Розова долина (Казанлък) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Обстановката в отбора е отлично позната за младия състезател, защото вече е играл за него. Той бе част от елитната формация U17 на „розите“ под ръководството на Антим Паральов. В своята кариера е защитавал още цветовете на Арсенал 2000 (старша възраст), както и на отборите на Левски (Карлово) и Димитровград.

С казанлъшкия тим се разделят вратаря Георги Христов, който преминава в Единство (Гурково) и прекратилия кариера полузащитник Георги Чорбаджийски. Ръководството благодари на двамата за проявения професионализъм, отдадеността и приноса им към отбора.

Снимка: Розова Долина Казанлък – фейсбук