Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина
  3. Познат футболист се завърна в Розова долина, двама си тръгнаха от Казанлък

Познат футболист се завърна в Розова долина, двама си тръгнаха от Казанлък

  • 7 яну 2026 | 10:38
  • 540
  • 0
Познат футболист се завърна в Розова долина, двама си тръгнаха от Казанлък

Ивайло Димитров ще играе за Розова долина (Казанлък) през пролетния полусезон на Югоизточната Трета лига. Обстановката в отбора е отлично позната за младия състезател, защото вече е играл за него. Той бе част от елитната формация U17 на „розите“ под ръководството на Антим Паральов. В своята кариера е защитавал още цветовете на Арсенал 2000 (старша възраст), както и на отборите на Левски (Карлово) и Димитровград.

Първа тренировка на Розова долина (програмата за мачовете)
Първа тренировка на Розова долина (програмата за мачовете)

С казанлъшкия тим се разделят вратаря Георги Христов, който преминава в Единство (Гурково) и прекратилия кариера полузащитник Георги Чорбаджийски. Ръководството благодари на двамата за проявения професионализъм, отдадеността и приноса им към отбора.

Снимка: Розова Долина Казанлък – фейсбук

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

Локо (Пд) се подсили с още един нападател

  • 7 яну 2026 | 02:49
  • 2642
  • 0
Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

Два корнера матираха Митов и Абърдийн на "Айброкс"

  • 7 яну 2026 | 00:28
  • 5112
  • 0
Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

Дебютант класира ПАОК на 1/4-финал, отборът на Алекс Петков също продължава напред

  • 6 яну 2026 | 22:23
  • 2609
  • 0
Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

Бомбастичен ден за "червена" България! ЦСКА взе трети нов за днес

  • 6 яну 2026 | 21:03
  • 40748
  • 208
Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

Ботев (Пловдив) се раздели с трима, прати четирима под наем и си върна нападател

  • 6 яну 2026 | 20:19
  • 7941
  • 3
Лех (Познан) представи Пламен Андреев

Лех (Познан) представи Пламен Андреев

  • 6 яну 2026 | 19:10
  • 7822
  • 20
Виж всички

Водещи Новини

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

Соле: Готов съм да бъда част от червената армия

  • 7 яну 2026 | 11:23
  • 1247
  • 4
Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

Манчестър Юнайтед получи отказ от първото голямо име, Солскяер подписва в петък

  • 7 яну 2026 | 11:43
  • 1562
  • 0
Сантос обяви голямата новина за Неймар

Сантос обяви голямата новина за Неймар

  • 7 яну 2026 | 10:39
  • 2811
  • 1
Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

Поискаха от Ривър Плейт 12 млн. долара за футболист, който възроди кариерата си в България

  • 7 яну 2026 | 01:08
  • 29798
  • 5
Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

Силен Ювентус избухна с класика в гостуването на Сасуоло

  • 6 яну 2026 | 23:39
  • 14859
  • 7
Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

Барса и Атлетик Билбао откриват битката за Суперкупата

  • 7 яну 2026 | 07:12
  • 3292
  • 1