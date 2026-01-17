Популярни
  Локо (ГО) представи първото си ново попълнение

  17 яну 2026 | 13:32
Локомотив (Горна Оряховица) представи първото си ново попълнение. Това е защитникът Дилян Георгиев, който пристига в отбора от Ботев (Враца).

Локо (ГО) тренира в снега
Локо (ГО) тренира в снега

"Първото попълнение в отбора ни е защитникът Дилян Георгиев. Той идва от Ботев Враца. Дилян е роден на 17.06 2002 година. В кариерата си е играл за отборите на Царско село, Оборище Панагюрище, Крумовград, Спортист Своге и Ботев Враца.

Футболиста е със солиден опит в професионалния футбол, като има над 100 мача. В чужбина е играл за косовския Дрита", написаха "железничарите".

