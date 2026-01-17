Популярни
Хаос около един от съперниците на България за турнира в Индонезия

  17 яну 2026 | 12:03
Хаос около един от съперниците на България за турнира в Индонезия

България ще се изправи срещу още един екзотичен съперник в края на март при участието си на турнира FIFA Series в Индонезия, но все още не е сигурно кой ще бъде той. Засега сигурни са домакините, България и Сейнт Китс и Невис. Първоначално за четвърти отбор бе обявен Перу, впоследствие се появи името на Таити, а сега пък като последен участник бе съобщен отборът на Соломонови острови.

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

Индонезия е на 122-о място в ранглистата на ФИФА с актив от 1144,73 точки. Соломоновите острови са 152-ри с 1039,86 т., а Сейнт Китс и Невис заемат 154-а позиция (1035,25). България е с най-предно класиране от всички участници – 88-о място с 1272,19.

