Хаос около един от съперниците на България за турнира в Индонезия

България ще се изправи срещу още един екзотичен съперник в края на март при участието си на турнира FIFA Series в Индонезия, но все още не е сигурно кой ще бъде той. Засега сигурни са домакините, България и Сейнт Китс и Невис. Първоначално за четвърти отбор бе обявен Перу, впоследствие се появи името на Таити, а сега пък като последен участник бе съобщен отборът на Соломонови острови.

България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

Индонезия е на 122-о място в ранглистата на ФИФА с актив от 1144,73 точки. Соломоновите острови са 152-ри с 1039,86 т., а Сейнт Китс и Невис заемат 154-а позиция (1035,25). България е с най-предно класиране от всички участници – 88-о място с 1272,19.

🚨 BREAKING: Solomon Islands to take part in FIFA Series Indonesia this March, alongside Bulgaria and St. Kitts and Nevis. pic.twitter.com/lgVKH377G3 — Timnas Xtra (@TimnasXtra) January 16, 2026