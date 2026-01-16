Популярни
България отива до Джакарта, на турнир сме с кошмара ни от Мексико'70

  • 16 яну 2026 | 11:19
България ще вземе участие на приятелския турнир FIFA Series, който ще се проведе през март в Индонезия. Заедно с отбора на Александър Димитров в надпреварата ще се включат домакините, Сейнт Китс и Невис и Перу. Така в състезанието ще се съберат представители на четири различни конфедерации - УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и АФК.

Както е известно, имаме неприятен футболен спомен свързан с перуанците - губим от "инките" в кошмарен мач на световното първенство в Мексико през 1970 г. Тогава силният български тим повежда с 2:0, но губи с 2:3 и пропуска възможността да запише първи роден успех на най-големия футболен форум.

Към днешна дата представителите на Южна Америка се намират на 51-о място в световната ранглиста, докато индонезийците са 122-ри. Най-назад са футболистите от Сейнт Китс и Невис, които са под номер 153 в класацията на ФИФА. В момента селекционерът Александър Димитров се намира в Анталия, където следи отблизо представянето на българските футболисти, които са част от зимните лагери на отборите от efbet Лига, които се готвят по турската Ривиера.

ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия

