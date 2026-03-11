Гол на Матю Барзал в продължението донесе победа на Айлъндърс срещу Сейнт Луис

Ню Йорк Айлъндърс осъществи обрат и спечели с 4:3 срещу Сейнт Луис след продължение в среща от Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Матю Барзал отбеляза гол в продължението за успеха на нюйоркчани, които губеха с 0:3 до края на втората част, когато попадение на Жан-Габриел Пажо даде началото на обрата.

MAT BARZAL 😱



He dashes in for a magnificent goal in @Energizer OT! pic.twitter.com/NKdDGPrh4l — NHL (@NHL) March 11, 2026

Калъм Ричи записа гол и асистенция за Айлъндърс, Бо Хорват добави гол, а Барзал освен с победното попадение, допринесе и с две асистенции.

Загубата сложи край на серията от четири победи на „сините“.

Джак Куин записа хеттрик и асистенция, Джейсън Зукър добави гол и асистенция за победата на Бъфало Сейбърс с 6:3 срещу гостуващия Сан Хосе Шаркс. Успехът увеличи аванса на Бъфало на върха в Атлантическата дивизия на четири точки пред втория Тампа Бей, който допусна домакинско поражение с 2:5 от Кълъмбъс.

Бостън записа 13-а поредна домакинска победа в лигата, след като се наложи с 2:1 над Лос Анджелис след продължение. Чарли Макавой вкара победния гол в 39 секунда на добавеното време.

Мейсън Лорей също се разписа за Бостън, а за Лос Анджелис голът на Дрю Доути шест минути преди края на редовното време доведе до продължения.

Джаксън Блейк отбеляза победния гол при дузпите за победата на Каролина над Питсбърг с 5:4.

Каролина записа осма победа в последните си десет мача и води убедително в класирането на Столичната дивизия.

W!



The #Canes avoid a collapse and take a 5-4 shootout victory from the Penguins.



Alexander Nikishin had a goal and an assist.



Andrei Svechnikov and Jackson Blake were the scorers in the shootout. pic.twitter.com/gjrtEooNnH — Walt Ruff (@WaltRuff) March 11, 2026

Флорида надигра Детройт с 4:3 по драматичен начин в друга среща от тази нощ. Картър Верхеги отбеляза два гола в рамките на 1:15 минути в последните моменти от редовното време и донесе успеха на Флорида.

Ню Йорк Рейнджърс спечели убедително с 4:0 срещу Калгари. Алекси Лафрение реализира хеттрик, а вратарят Джонатан Куик записа 65-ия си мач без допуснат гол в кариерата за успеха на Рейнджърс.

Рейнджърс остава на дъното на Източната конференция, но подобри статистиката си и има баланс 4-1-2 в последните си седем мача.