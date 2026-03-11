Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Ограничават движението на коли на Витоша през уикенди и празници

Ограничават движението на коли на Витоша през уикенди и празници

  • 11 март 2026 | 15:23
  • 303
  • 0
Ограничават движението на коли на Витоша през уикенди и празници

Столичната община актуализира организацията на движението по основните пътища към Витоша с цел по-добро управление на трафика, по-лесен достъп до планината и по-безопасна среда за посетителите.

В периода 1 декември – 31 март, в почивни и празнични дни се ограничава влизането на частни автомобили по пътищата "Бояна" – "Офелиите" и "Драгалевци" – хижа „Алеко“. Ограничението се прилага в часовия интервал 11:00 – 16:00 ч., когато трафикът към планината е най-интензивен. Мярката има за цел да намали задръстванията и хаотичното паркиране около хижите и туристическите обекти, както и да осигури нормалното движение на градския транспорт.

С актуализацията се въвеждат и по-конкретни механизми за управление на достъпа при натоварване или рискови ситуации. При запълване на капацитета за паркиране, неблагоприятни метеорологични условия, масови посещения или събития, органите на реда могат временно да ограничават достъпа по отделни участъци от пътната мрежа на Витоша.

Предвидена е и възможност при снеговалеж, заледяване или необходимост от почистване на пътя да се въвежда временно затваряне на движението, както и забрана за престой и паркиране в нощните часове между 22:00 и 06:00 ч., за да се осигури навременно почистване и безопасност на движението.

В същото време се запазва достъпът за обществения транспорт, Планинската спасителна служба, както и за служебните автомобили на хижи, туристически обекти и поддържащите екипи.

Паралелно с това Центърът за градска мобилност ще следи транспортната обстановка и при необходимост ще осигурява допълнителни автобуси, така че посетителите на Витоша да имат удобна алтернатива за придвижване.

Целта на промените е по-добра организация на трафика, по-малко напрежение в пиковите часове и по-приятна и безопасна среда за всички, които посещават планината.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

ЦСКА направи обрат и поведе на Ирбис във финала

ЦСКА направи обрат и поведе на Ирбис във финала

  • 11 март 2026 | 10:50
  • 821
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 11 март 2026 | 08:47
  • 842
  • 0
Германски биатлонист се завръща след контузия

Германски биатлонист се завръща след контузия

  • 10 март 2026 | 18:51
  • 2187
  • 0
Брад Маршан няма да играе в следващите седмици за Флорида

Брад Маршан няма да играе в следващите седмици за Флорида

  • 10 март 2026 | 16:53
  • 1730
  • 0
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

  • 10 март 2026 | 11:50
  • 8662
  • 21
Джеймс Раймър не допусна гол и Отава надви Ванкувър

Джеймс Раймър не допусна гол и Отава надви Ванкувър

  • 10 март 2026 | 11:04
  • 617
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 8507
  • 63
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 18912
  • 59
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 9859
  • 25
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 6659
  • 17
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4337
  • 2
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 5059
  • 11