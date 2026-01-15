Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Шампионът на България Александър Златков зае предпоследното 28-о място в кратката програма при мъжете на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания) и не успя да се класира за волната.

Българинът получи оценка от 50.90 точки (21.14 за технически елементи и 29.76 за компоненти на програма).

Грузинецът Ника Егадзе оглави класирането след първата част на състезанието, изпълнявайки два чисти четворни скока в силна кратка програма, която остави публиката във възторг.

23-годишният фигурист, четвърти от миналата година, получи за изпълнението си 91.28 точки преди съботната волна програма.

Естонецът Александър Селевко има 88.71 точки и се класира втори, докато по-малкият му брат Михаил е трети с 88.28 в последното международно състезание за фигуристите от Европа преди Олимпийските игри преди Игрите в Милано и Кортина.

Матео Рицо завърши четвърти и продължава битката за място в олимпийския отбор на Италия. Рицо, който има 88.00 точки, спори с Николай Мемола за второто място на Италия в отбора, като Даниел Грасъл, който се нареди пети в кратката програма с 84.82, вече си осигури първото място.

Мемола, който е преследван от контузии, остана десети в кратката програма със 77.77 точки.

Швейцарецът Лукас Бричги, европейски шампион за 2025 година, е шести с 82.12 точки, след като допусна грешки.

Днес беше катастрофален ден за Кевин Аймоз от Франция. Шампионът на Скейт Америка за този сезон падна при два от скоковете и след това се спъна неловко на поредицата от стъпки, заемайки 27-ото място.

Волната програма при спортните двойки е по-късно тази вечер.

Снимки: Imago