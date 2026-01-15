Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

  • 15 яну 2026 | 21:02
  • 347
  • 0
Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Шампионът на България Александър Златков зае предпоследното 28-о място в кратката програма при мъжете  на Европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания) и не успя да се класира за волната.

Българинът получи оценка от 50.90 точки (21.14 за технически елементи и 29.76 за компоненти на програма).

Грузинецът Ника Егадзе оглави класирането след първата част на състезанието, изпълнявайки два чисти четворни скока в силна кратка програма, която остави публиката във възторг.

23-годишният фигурист, четвърти от миналата година, получи за изпълнението си 91.28 точки преди съботната волна програма.

Естонецът Александър Селевко има 88.71 точки и се класира втори, докато по-малкият му брат Михаил е трети с 88.28 в последното международно състезание за фигуристите от Европа преди Олимпийските игри преди Игрите в Милано и Кортина.

Матео Рицо завърши четвърти и продължава битката за място в олимпийския отбор на Италия. Рицо, който има 88.00 точки, спори с Николай Мемола за второто място на Италия в отбора, като Даниел Грасъл, който се нареди пети в кратката програма с 84.82, вече си осигури първото място.

Мемола, който е преследван от контузии, остана десети в кратката програма със 77.77 точки.

Швейцарецът Лукас Бричги, европейски шампион за 2025 година, е шести с 82.12 точки, след като допусна грешки.

Днес беше катастрофален ден за Кевин Аймоз от Франция. Шампионът на Скейт Америка за този сезон падна при два от скоковете и след това се спъна неловко на поредицата от стъпки, заемайки 27-ото място.

Волната програма при спортните двойки е по-късно тази вечер.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Зимни спортове

Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

  • 15 яну 2026 | 18:13
  • 1661
  • 0
Българите се борят за още една олимпийска квота в Банско

Българите се борят за още една олимпийска квота в Банско

  • 15 яну 2026 | 17:25
  • 825
  • 0
За поредна година Fibank подкрепя стартовете на Световната купа по сноуборд в Банско

За поредна година Fibank подкрепя стартовете на Световната купа по сноуборд в Банско

  • 15 яну 2026 | 17:04
  • 949
  • 0
Ледецка пропуска стартовете в Банско

Ледецка пропуска стартовете в Банско

  • 15 яну 2026 | 17:01
  • 816
  • 0
Изключителни три поста не стигнаха на България за нещо повече от 12-то място в Руполдинг

Изключителни три поста не стигнаха на България за нещо повече от 12-то място в Руполдинг

  • 15 яну 2026 | 16:51
  • 5599
  • 3
Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Олимпиадата

Норвежки треньори по ски скокове бяха наказани преди Олимпиадата

  • 15 яну 2026 | 15:16
  • 840
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 8562
  • 33
Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

  • 15 яну 2026 | 20:52
  • 3352
  • 10
Начало на мача: Комо 0:0 Милан

Начало на мача: Комо 0:0 Милан

  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 1673
  • 0
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 25243
  • 94
Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 21:30
  • 2131
  • 1
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 38853
  • 79