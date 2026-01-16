Популярни
Грузия с историческа първа титла при спортните двойки на Европейското първенство по фигурно пързаляне

  • 16 яну 2026 | 02:41
  • 194
  • 0
Грузия с историческа първа титла при спортните двойки на Европейското първенство по фигурно пързаляне

Двукратните световни шампиони за юноши Анастасия Метелкина и Лука Берулава от Грузия спечелиха първата си европейска титла по фигурно пързаляне на шампионата на Стария континент по фигурно пързаляне в Шефилд (Великобритания).

Това е историческо първо злато за Грузия в тази дисциплина на континентален форум.

Метелкина и Берулава показаха отлична волна програма, за да стигнат до победата със 139.80 точки и общ сбор от 215.76. В последните две години те имат сребро и бронз от европейските шампионати.

Защитаващите титлата си Минерва Фабиен Хазе и Никита Володин (Германия) допуснаха доста грешки. Двете падания на Хазе отвориха вратата за грузинската двойка, която се пързаля последна, да си осигури първото място на подиума.

Германците, от които се очаква да се борят за медал на Олимпийските игри в Милано, са втори с 203.87 точки.

Мария Павлова и Алексей Святченко от Унгария спечелиха бронз с резултат 202.56 точки.

Европейското първенство продължава утре с ритмичния танц при танцовите двойки и с волната програма при жените.

Снимки: Gettyimages

