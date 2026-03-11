Банско приема 59-ото Национално първенство по ски за журналисти

Българският ски клуб на журналистите (БСКЖ) кани всички скиори и сноубордисти, работещи в медиите, на 59-ото Национално първенство по ски за журналисти. Състезанието ще се проведе на 21 март (събота) в Банско. То ще бъде в дисциплината гигантски слалом, като организатори на атрактивната надпревара и тази година ще бъдат от домакините от "Юлен". Възрастовите групи, в които ще се проведе надпреварата, са: до 45, до 55, до 65 и над 65 години.За призьорите ще има медали и награди от домакините от „Юлен“ и от веригата за премиум спортни стоки Max Sport.

Регистрацията за първенството в Банско е в две стъпки:

1. Първо попълнете формата за регистрация тук: https://forms.gle/xExpidNP72xy4Nd18

2. След като попълните формата, моля всички заявки за настаняване да бъдат регистрирани тук: https://goeventure.balkanholidays.eu/bg/e18998-ski-championship-for-journalists-bansko-2026

Офертата е валидна само при пакет от две нощувки.

За регистрация и потвърждение на участие и престой е необходимо да изпълните 2-те стъпки по-горе в срок до 13 март 2026. Въпроси и детайли относно настаняването изпращайте на имейл: agency@balkanholidaysint.com или тел. за контакт: 0886 455 529 / 0884 525 794

Краен срок за резервация: 13.03.2026

Краен срок за плащане: 13.03.2026

Въпроси относно състезанието и организацията адресирайте на този имейл: club@scijbulgaria.com