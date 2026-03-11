Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Медии
  3. Банско приема 59-ото Национално първенство по ски за журналисти

Банско приема 59-ото Национално първенство по ски за журналисти

  • 11 март 2026 | 16:07
  • 226
  • 0
Банско приема 59-ото Национално първенство по ски за журналисти

Българският ски клуб на журналистите (БСКЖ) кани всички скиори и сноубордисти, работещи в медиите, на 59-ото Национално първенство по ски за журналисти. Състезанието ще се проведе на 21 март (събота) в Банско. То ще бъде в дисциплината гигантски слалом, като организатори на атрактивната надпревара и тази година ще бъдат от домакините от "Юлен". Възрастовите групи, в които ще се проведе надпреварата, са: до 45, до 55, до 65 и над 65 години.За призьорите ще има медали и награди от домакините от „Юлен“ и от веригата за премиум спортни стоки Max Sport.

Регистрацията за първенството в Банско е в две стъпки:

1. Първо попълнете формата за регистрация тук: https://forms.gle/xExpidNP72xy4Nd18

2. След като попълните формата, моля всички заявки за настаняване да бъдат регистрирани тук: https://goeventure.balkanholidays.eu/bg/e18998-ski-championship-for-journalists-bansko-2026

Офертата е валидна само при пакет от две нощувки.

За регистрация и потвърждение на участие и престой е необходимо да изпълните 2-те стъпки по-горе в срок до 13 март 2026. Въпроси и детайли относно настаняването изпращайте на имейл: agency@balkanholidaysint.com или тел. за контакт: 0886 455 529 / 0884 525 794

Краен срок за резервация: 13.03.2026

Краен срок за плащане: 13.03.2026

Въпроси относно състезанието и организацията адресирайте на този имейл: club@scijbulgaria.com

Следвай ни:

Още от Медии

Едва на 48 си отиде Николай Пръвчев – журналист и специалист в тениса

Едва на 48 си отиде Николай Пръвчев – журналист и специалист в тениса

  • 6 март 2026 | 14:31
  • 5995
  • 3
148 години свободна България

148 години свободна България

  • 3 март 2026 | 08:16
  • 10170
  • 78
Kaizen Gaming подкрепя Фондация "Добро за всеки"

Kaizen Gaming подкрепя Фондация "Добро за всеки"

  • 18 фев 2026 | 15:40
  • 667
  • 0
МОК щe защитава журналистите, ако бъде възпрепятствана работата им на Олимпийските игри

МОК щe защитава журналистите, ако бъде възпрепятствана работата им на Олимпийските игри

  • 5 фев 2026 | 12:41
  • 1452
  • 0
Българският олимпийски тим за Милано-Кортина 2026 е представен в 48-страничен справочник

Българският олимпийски тим за Милано-Кортина 2026 е представен в 48-страничен справочник

  • 1 фев 2026 | 12:10
  • 6586
  • 1
Собственикът на Sportal.bg & Partners задействат следващата фаза на дигиталния растеж на Récord.com.mx

Собственикът на Sportal.bg & Partners задействат следващата фаза на дигиталния растеж на Récord.com.mx

  • 29 яну 2026 | 15:00
  • 11221
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

Бербатов прати 18 въпроса до всички спортни федерации

  • 11 март 2026 | 16:13
  • 4913
  • 41
Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

Голяма изненада: пратиха ВАР съдиите от Левски - Локо (Пд) на Лудогорец - ЦСКА

  • 11 март 2026 | 14:35
  • 13961
  • 114
Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

Кой къде стартира при титла на България - Левски и ЦСКА зависят от 18 първенства в Европа

  • 11 март 2026 | 12:07
  • 23454
  • 64
Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

Ще помогне ли на атаката на Левски левичарят от Осиек?

  • 11 март 2026 | 12:53
  • 13379
  • 33
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 7859
  • 18
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 4873
  • 3