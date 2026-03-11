ЦСКА направи обрат и поведе на Ирбис във финала

ЦСКА направи обрат и победи Ирбис с 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) в първия мач от финалния плейоф за шампионската титла на България по хокей на лед за мъже.

В оспорван двубой в Зимния дворец на спорта "червените" се поздравиха с минимален успех и се нуждаят от още една победа, за да спечелят титлата.

Мачът започна с превъзходство на хокеистите на Ирбис, които поведоха с 2:0 с голове на Мартин Наков и Николай Божанов до средата нa първата третина. Тимът на ЦСКА обаче успя да се мобилизира и да изравни до края на тази първа част чрез Ангел Джоров и Никола Чальов.

През втората третина продължи по-настойчивата игра на ЦСКА, което се изрази с превъзходството в повечето компоненти на играта. Усилията дадоха резултат и след една перфектна контраатака Иван Ходулов асистира на Джоров за второто му попадение в мача, кс което армейците поведоха за първи път.

През третата третина голове не бяха отбелязани, въпреки че натискът на Ирбис бе осезателен и дори гредата помогна след удар на Наков. ЦСКА все пак удържа и се поздрави с крайния успех.

Втората среща от серията ще се играе утре, 12 март.