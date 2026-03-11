Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. ЦСКА направи обрат и поведе на Ирбис във финала

ЦСКА направи обрат и поведе на Ирбис във финала

  • 11 март 2026 | 10:50
  • 283
  • 0
ЦСКА направи обрат и поведе на Ирбис във финала

ЦСКА направи обрат и победи Ирбис с 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) в първия мач от финалния плейоф за шампионската титла на България по хокей на лед за мъже.

В оспорван двубой в Зимния дворец на спорта "червените" се поздравиха с минимален успех и се нуждаят от още една победа, за да спечелят титлата.

Мачът започна с превъзходство на хокеистите на Ирбис, които поведоха с 2:0 с голове на Мартин Наков и Николай Божанов до средата нa първата третина. Тимът на ЦСКА обаче успя да се мобилизира и да изравни до края на тази първа част чрез Ангел Джоров и  Никола Чальов.

През втората третина продължи по-настойчивата игра на ЦСКА, което се изрази с превъзходството в повечето компоненти на играта. Усилията дадоха резултат и след една перфектна контраатака Иван Ходулов асистира на Джоров за второто му попадение в мача, кс което армейците поведоха за първи път.

През третата третина голове не бяха отбелязани, въпреки че натискът на Ирбис бе осезателен и дори гредата помогна след удар на Наков. ЦСКА все пак удържа и се поздрави с крайния успех.

Втората среща от серията ще се играе утре, 12 март.

Следвай ни:

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 11 март 2026 | 08:47
  • 534
  • 0
Германски биатлонист се завръща след контузия

Германски биатлонист се завръща след контузия

  • 10 март 2026 | 18:51
  • 1985
  • 0
Брад Маршан няма да играе в следващите седмици за Флорида

Брад Маршан няма да играе в следващите седмици за Флорида

  • 10 март 2026 | 16:53
  • 1688
  • 0
Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

Ивет Лалова с емоционално послание към Малена Замфирова: Най-трудните моменти ни правят по-силни

  • 10 март 2026 | 11:50
  • 8527
  • 21
Джеймс Раймър не допусна гол и Отава надви Ванкувър

Джеймс Раймър не допусна гол и Отава надви Ванкувър

  • 10 март 2026 | 11:04
  • 610
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 10 март 2026 | 06:56
  • 1117
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

Дузпа отвъд добавеното време спаси Барселона срещу Нюкасъл в гладиаторска битка на "Сейнт Джеймсис Парк"

  • 10 март 2026 | 23:53
  • 53378
  • 205
Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

Безпощаден Байерн отчая Аталанта още в първия мач

  • 10 март 2026 | 23:54
  • 49041
  • 18
Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

Атлетико наказа безумните грешки на Тотнъм и почти обезсмисли реванша

  • 10 март 2026 | 23:59
  • 49992
  • 11
Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

Реал Мадрид и Манчестър Сити имат сметки за уреждане

  • 11 март 2026 | 07:27
  • 3523
  • 11
Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

Пари Сен Жермен и Челси обещават голяма битка за място на 1/4-финалите

  • 11 март 2026 | 07:01
  • 2830
  • 1
Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

Арсенал се надява да реши всичко на "БайАрена"

  • 11 март 2026 | 06:32
  • 3205
  • 5