Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. С парад на нациите в Банско бе открита Световната купа по сноуборд

С парад на нациите в Банско бе открита Световната купа по сноуборд

  • 16 яну 2026 | 19:03
  • 215
  • 0
С парад на нациите в Банско бе открита Световната купа по сноуборд

С парад на нациите, който премина по улица "Пирин", в Банско бе открита Световната купа по алпийски сноуборд.

В събота и неделя зимният курорт ще приеме най-добрите състезали в паралелните дисциплини от цял свят, които на Бъндерица ще се борят за последните места, даващи право на участие на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо следващия месец.

Радо Янков пред Sportal.bg: Нямам очаквания, дано направя добри състезания
Радо Янков пред Sportal.bg: Нямам очаквания, дано направя добри състезания

България ще бъде представена от 12 атлети, сред тях световният шампион Тервел Замфиров, неговата 16-годишна сестра Малена Замфирова, бившият носител на Световната купа Радослав Янков, както и финалистът в паралелния гигантски слалом в предходното състезание в Бад Гащайн Александър Кръшняк.

Парадът бе част от церемонията по откриването на състезанието и събра погледите на жителите и гостите на Банско. Той бе воден от мажоретен състав и духов оркестър, а в него се включиха не само най-добрите български сноубордисти, но и звездите на световната сцена, в това число актуалният носител на Световната купа Маурицио Бормолини от Италия и германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели и двата старта в Банско миналата година.

Радо Янков не тренира преди първия старт в Банско
Радо Янков не тренира преди първия старт в Банско
Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Зимни спортове

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 16 яну 2026 | 09:20
  • 647
  • 0
Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

Добра новина от щаба на Бриньоне преди Олимпиадата

  • 16 яну 2026 | 05:18
  • 1784
  • 1
Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

Историческа първа европейска титла при спортните двойки за Грузия

  • 16 яну 2026 | 02:41
  • 2377
  • 0
Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

Марко Семерджиев втори в слалома на ФИС в Поца Ди Фаса

  • 16 яну 2026 | 02:23
  • 809
  • 0
Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

Александър Златков остана предпоследен в кратката програма на Европейското

  • 15 яну 2026 | 21:02
  • 1231
  • 0
Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

Линдзи Вон издирва изгубена щека в социалните мрежи

  • 15 яну 2026 | 18:13
  • 2774
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 23749
  • 69
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 9901
  • 9
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 21416
  • 43
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 12923
  • 4
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 26537
  • 42
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 22653
  • 15