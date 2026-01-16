С парад на нациите в Банско бе открита Световната купа по сноуборд

С парад на нациите, който премина по улица "Пирин", в Банско бе открита Световната купа по алпийски сноуборд.

В събота и неделя зимният курорт ще приеме най-добрите състезали в паралелните дисциплини от цял свят, които на Бъндерица ще се борят за последните места, даващи право на участие на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо следващия месец.

България ще бъде представена от 12 атлети, сред тях световният шампион Тервел Замфиров, неговата 16-годишна сестра Малена Замфирова, бившият носител на Световната купа Радослав Янков, както и финалистът в паралелния гигантски слалом в предходното състезание в Бад Гащайн Александър Кръшняк.

Парадът бе част от церемонията по откриването на състезанието и събра погледите на жителите и гостите на Банско. Той бе воден от мажоретен състав и духов оркестър, а в него се включиха не само най-добрите български сноубордисти, но и звездите на световната сцена, в това число актуалният носител на Световната купа Маурицио Бормолини от Италия и германката Рамона Терезия Хофмайстер, която спечели и двата старта в Банско миналата година.

Снимки: Startphoto