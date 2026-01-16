Дамир Микец и Мирослава Минчева спечелиха Гран при по спортна стрелба в София

Олимпийският шампион от Париж 2024 Дамир Микец от Сърбия спечели финала на пистолет при мъжете на международния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие “Гран При София“ 2026 в зала “Арена 8888”. Втори и сребърно отличие за Лазос Константинос (Гърция), бронзът спечели Димитър Събев (България).

Във финала на 10 метра пистолет при жените първа е стрелец номер 1 на България за 2025 година Мирослава Минчева, следвана от съотборничката си в Светкавица (Търговище) Антоанета Костадинова, а призовата тройка допълни гъркинята Елени Алексопулу.

Призьорите бяха наградени от председателя на Българския стрелкови съюз и президент на БОК Весела Лечева.

По-рано се проведоха и състезанията на пистолет от Държавното първенство, в което при жените спечели Адиел Илиева с 575 точки, втора е Мирослава Минчева с 572, а трета - Антоанета Костадинова с 565 точки.

При мъжете шампион стана Самуил Донков с 572 точки, следван от Христо Ненов (571) и Кирил Киров (569).

