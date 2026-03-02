Популярни
Силно класиране на българите в микса на 10 метра пистолет на Европейското първенство

  • 2 март 2026 | 18:06
Силно класиране на българите в микса на 10 метра пистолет на Европейското първенство

Мирослава Минчева и Самуил Донков заеха пето място в микса на 10 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба в Ереван, Армения, предаде БТА.

Българският тандем завърши със сбор от 574 точки и само една точка го раздели от първите четири състава, които взеха участие в битката за разпределение на медалите.

Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван
Без българи във финала на 10 метра пистолет за мъже на Евройското в Ереван

Другият български състав в дисциплината - Антоанета Костадинова и Кирил Киров, остана 35-и в подреждането със сбор от 557 точки.

Европейската титла в микса на пистолет спечелиха унгарците Вероника Майор и Акош Наги.

