Спортът трябва да обединява един свят, разтърсван от конфликти

  • 3 март 2026 | 17:48
  • 393
  • 0
Спортът трябва да остане обединяваща сила в свят, разтърсен от конфликти, разделения и трагедии, се казва в изявление на Международния олимпийски комитет (МОК), публикувано на уебсайта на организацията.

„В свят, разтърсен от конфликти, разделения и трагедии, където се губят животи и много хора преживяват ужасни събития, Международният олимпийски комитет твърдо вярва, че спортът трябва да остане лъч надежда - сила, която обединява света в мирно състезание. Това е в самата основа на олимпийското движение и произтича от основополагащите принципи на олимпизма", казват от МОК.

"Принципът на неутралност на олимпийското движение беше потвърден наскоро от Изпълнителния съвет на МОК. Призоваваме всички държави-членки на ООН да подкрепят спортистите, които ще стартират за Зимните паралимпийски игри през 2026 година, които може да бъдат засегнати от скорошни конфликти по пътя си към тези игри“, се казва още в изявлението на Олимпийската централа.

Призивът идва преди началото на Паралимпийските игри, които ще се проведат в Италия от 6 до 15 март.

