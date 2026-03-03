Популярни
»
  Sportal.bg
  Други спортове
  3. Трети бронз за Антоанета Костадинова на Европейското по спортна стрелба в Ереван

Трети бронз за Антоанета Костадинова на Европейското по спортна стрелба в Ереван

  • 3 март 2026 | 17:21
  • 547
  • 0
Трети бронз за Антоанета Костадинова на Европейското по спортна стрелба в Ереван

Антоанета Костадинова спечели бронзов медал на пистолет (соло, жени) на Европейското първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие в Ереван, Армения. Костадинова преодоля двете квалификации и стигна до битката за бронза, където надделя над туркинята Севан Илайда Тархан с 15:8.

Това трето бронзово отличие за Антоанета Костадинова от европейското в Ереван след третите места  на 10 метра пистолет жени (индивидуално и отборно).

Адиел Илиева остана на 30-о място на пистолет соло и не успя да се класира за втората фаза, а третата българска участничка Мирослава Минчева не стартира в дисциплината.

Шампионка стана унгарката Вероника Майор, за която това е трето злато от шампионата в Ереван.

Кирил Киров зае шесто място на пистолет соло при мъжете. Българският състезател записа 48 точки и само по-слаба последна серия го лиши от участие в битката за медалите.

Другите двама български участници в дисциплината - Самуил Донков, Николай Панов и Христо Ненов, отпаднаха след първата квалификация.

В дисциплината пушка-трио жени (отборно) Теодора Боянова, Теа Илиева и Ивана Вълкова се класираха на 8-мо място в крайното подреждане.

