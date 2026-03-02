Популярни
Шестима българи ще участват в 61-вото издание на турнира по бадминтон в Калдас да Райна

  • 2 март 2026 | 21:32
Шестима българи ще участват в 61-вото издание на турнира по бадминтон в Калдас да Райна

Шестима български състезатели ще участват в 61-во издание на международния турнир по бадминтон в португалския град Калдас да Райна. Напреварата ще се проведе от 4 до 8 март.

В състава са включени Димитър Янакиев, Евгени Панев, Цветан Иванов, Цветомир Стоянов, Йордан Йорданов и Цветина Попиванова.

Янакиев ще има трудната задача в първия кръг на основната схема срещу поставения под номер 2 Джуо-Фу Ляо (Тайван). Останалите трима национали ще започнат от квалификациите.

Попиванова ще си партнира с Евгени Панев на смесени двойки, а Панев ще играе и на двойки мъже заедно с  Цветомир Стоянов.

