Трофеят на ръгби турнира Шестте нации бе повреден от пожар и ще бъде изтеглен от употреба

Микробус, превозващ трофея на най-престижния ръгби турнир в Европа "Шестте нации", се запали в Ирландия и повредената купа ще бъде заменена през следващия сезон, съобщиха организаторите на турнира.

Трофеят, висок 75 см и изработен от седем килограма сребро през 2015 г., ще бъде изваден от употреба, а идентичен ще бъде връчен на тазгодишните шампиони в турнира, който се провежда в момента.

🏆 For anyone wondering why we'll have a new Six Nations trophy from now on...



This is why. pic.twitter.com/Oo6tXQpUCH — RugbyInsideLine (@RugbyInsideLine) March 3, 2026

„Ще бъде поръчан нов трофей със същия дизайн като оригинала, като материалите от оригинала ще бъдат използвани за изработването, за да се гарантира, че историята му ще бъде пренесена с уважение в новата купа“, се казва в изявление на организаторите.

Снимки: Gettyimages