Трофеят на ръгби турнира Шестте нации бе повреден от пожар и ще бъде изтеглен от употреба

Микробус, превозващ трофея на най-престижния ръгби турнир в Европа "Шестте нации", се запали в Ирландия и повредената купа ще бъде заменена през следващия сезон, съобщиха организаторите на турнира.
Трофеят, висок 75 см и изработен от седем килограма сребро през 2015 г., ще бъде изваден от употреба, а идентичен ще бъде връчен на тазгодишните шампиони в турнира, който се провежда в момента.
„Ще бъде поръчан нов трофей със същия дизайн като оригинала, като материалите от оригинала ще бъдат използвани за изработването, за да се гарантира, че историята му ще бъде пренесена с уважение в новата купа“, се казва в изявление на организаторите.
Снимки: Gettyimages