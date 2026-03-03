Популярни
Трофеят на ръгби турнира Шестте нации бе повреден от пожар и ще бъде изтеглен от употреба

  • 3 март 2026 | 13:36
Микробус, превозващ трофея на най-престижния ръгби турнир в Европа "Шестте нации", се запали в Ирландия и повредената купа ще бъде заменена през следващия сезон, съобщиха организаторите на турнира.

Трофеят, висок 75 см и изработен от седем килограма сребро през 2015 г., ще бъде изваден от употреба, а идентичен ще бъде връчен на тазгодишните шампиони в турнира, който се провежда в момента.

„Ще бъде поръчан нов трофей със същия дизайн като оригинала, като материалите от оригинала ще бъдат използвани за изработването, за да се гарантира, че историята му ще бъде пренесена с уважение в новата купа“, се казва в изявление на организаторите.

Снимки: Gettyimages

