  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Олимпийски шампион идва в София за "Гран при" по спортна стрелба

Олимпийски шампион идва в София за "Гран при" по спортна стрелба

  • 15 яну 2026 | 16:40
Олимпийският шампион Дамир Микец от Сърбия ще вземе участие в международния турнир по спортна стрелба "Гран при София", който ще се проведе през уикенда в малката зала на Арена 8888.

Микец ще участва в дисциплината микс пистолет заедно с Антоанета Костадинова, като стартът е в събота от 14 часа, а след това ще се включи в индивидуалната надпреварата на пистолет.

Микец и Костадинова са олимпийски вицешампиони от Токио 2020, съответно при мъжете и жените на 10 метра пистолет. Сръбският стрелец има и олимпийско злато от дисциплината микс от Париж 2024, където триумфира заедно със сънародничката си Зорана Арунович.

Преди турнира "Гран при" в малката зала на Арена 8888 се провежда Държавното първенство по спортна стрелба с пневматично оръжие, което събра близо 300 състезатели от различни възрастови групи.

Входът за зрители е свободен.

