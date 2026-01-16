Лора Славчева: Не заслужавахме този резултат

Разпределителката на Марица (Пловдив) Лора Славчева сподели своето мнение пред клубната медия след двубоя с Палмберг (Шверин) в Шампионската лига за жени.

Марица с трета загуба в Шампионската лига

"Със сигурност резултатът е тежък, тъй като в предните мачове знаете, че се борихме много повече. Не заслужавахме този резултат, но проблемът е, че не играхме добре и когато не играеш на ниво, излиза този резултат", коментира след мача Славчева.

Ахметджан Ершимшек: Трябва да поддържаме едно постоянно ниво на волейбол

"В първия гейм бяхме догонващи през по-голямата част от гейма, но се върнахме и това може би ни даде добър старт за втория. Имахме обаче колебания в посрещане, вдигане и атака. На всеки един елемент имаше нещо, което ни куцаше. Надявам се това да означава научени уроци за следващите мачове. Предстои ни още много работа в залата, за да се подобрим", допълни разпределителката на Марица.

Снимки: CEV.EU