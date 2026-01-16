Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Лора Славчева: Не заслужавахме този резултат

Лора Славчева: Не заслужавахме този резултат

  • 16 яну 2026 | 16:29
  • 355
  • 0

Разпределителката на Марица (Пловдив) Лора Славчева сподели своето мнение пред клубната медия след двубоя с Палмберг (Шверин) в Шампионската лига за жени.

Марица с трета загуба в Шампионската лига
Марица с трета загуба в Шампионската лига

"Със сигурност резултатът е тежък, тъй като в предните мачове знаете, че се борихме много повече. Не заслужавахме този резултат, но проблемът е, че не играхме добре и когато не играеш на ниво, излиза този резултат", коментира след мача Славчева.

Ахметджан Ершимшек: Трябва да поддържаме едно постоянно ниво на волейбол
Ахметджан Ершимшек: Трябва да поддържаме едно постоянно ниво на волейбол

"В първия гейм бяхме догонващи през по-голямата част от гейма, но се върнахме и това може би ни даде добър старт за втория. Имахме обаче колебания в посрещане, вдигане и атака. На всеки един елемент имаше нещо, което ни куцаше. Надявам се това да означава научени уроци за следващите мачове. Предстои ни още много работа в залата, за да се подобрим", допълни разпределителката на Марица.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

  • 16 яну 2026 | 13:36
  • 6116
  • 3
Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

  • 16 яну 2026 | 12:40
  • 1518
  • 4
Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

  • 16 яну 2026 | 11:16
  • 632
  • 0
MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

  • 16 яну 2026 | 10:54
  • 1712
  • 1
Николай Желязков: Надявам се да направим добра среща срещу Пирин

Николай Желязков: Надявам се да направим добра среща срещу Пирин

  • 16 яну 2026 | 10:16
  • 629
  • 1
Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

  • 16 яну 2026 | 09:01
  • 1494
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 21036
  • 57
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 6598
  • 6
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 17208
  • 33
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 10625
  • 3
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 24729
  • 41
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 18905
  • 11