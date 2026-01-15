Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марица с трета загуба в Шампионската лига

Марица с трета загуба в Шампионската лига

  • 15 яну 2026 | 20:36
  • 1424
  • 4

Първенецът на България Марица (Пловдив) допуснаха 3-а загуба в тазгодишната Шампионска лига за жени. Момичетата на треньора Ахметджан Ершимшек се бориха, но отстъпиха като гости на германския Палмберг (Шверин) с 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) в 4-ата си среща от Група Е на най-силния европейски клубен турнир, играна тази вечер пред над 1500 зрители.

По този начин Марица остава на 3-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 3 загуби и 4 точки, но запазва реални шансове за продължаване напред във втория по сила евротурнир за Купата на CEV. В следващия кръг пловдичанки са домакини на лидера - полския Девелопрес (Жешув). Мачът е на 27 януари (вторник) от 18,30 часа в зала "Колодрума".

Отборът на Палмберг затрудни посрещането на Марица със силен начален удар в първите минути на срещата. Тимът, воден от Феликс Козловски, се възползва максимално от домакинското си преимущество. Така германките отвориха аванс от 12:4. Българският шампион постепенно намери ритъма в играта си и показа характер, за да се доближи на само 3 точки до съперника при 16:19, но все пак домакините задържаха преднината си и взеха първата част с 25:20.

"Жълто-сините" използваха импулса в играта си в началото на втория гейм, в който поведоха с 6:2 още в началото. Палмберг изравни при 11:11 и в следващите минути битката вървеше точка за точка. Стигна се до 21:21, но след това германският тим отново използва сервиса си за четири поредни точки и затвори втория гейм с 25:21. Въпреки негативния развой, състезателките на Ахметджан Ершимшек не се предадоха и поведоха със 7:2 на старта на третата част. Домакините обаче отново успяха да стопят пасива си при 10:10, а след 14:13 направиха серия от пет безответни точки на начален удар на Леана Гроцер. Това се оказа ключово и германките завършиха мача с 25:17.

Най-резултатна за Марица бе Ива Дудова с 14 точки (1 блок и 43% ефективност в атака - +9), а Борислава Съйкова и Ванеса Агбортаби завършиха с 8 и 7 точки.

За домакините от Шверин над всички бе Леана Гроцер със страхотните 22 точки (6 аса!, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +15) за победата и напълно заслужено беше обявена за MVP на мача. Миа Кирххоф добави още 14 точки (1 ас и 45% ефективност в атака - +12) за успеха.

ПАЛМБЕРГ (ШВЕРИН, ГЕРМАНИЯ) - МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

ПАЛМБЕРГ: Ханна Кьон 1, Миа Кирххоф 14, Леана Гроцер 22, Анегрет Хьолциг 6, Брит Шуут 9, Мари Тен Бринке 4 - Флориен Реезинк-либеро (Зуус Геритсен, Ирис Вос)

Старши треньор: ФЕЛИКС КОЗЛОВСКИ

МАРИЦА: Лора Славчева 2, Ива Дудова 14, Ванеса Агбортаби 7, Виктория Коева 1, Борислава Съйкова 8, Боряна Ангелова 6 - Жана Тодорова-либеро (Александра Китипова 4, Дияна Борисова, Кая Николова 1)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК.

Снимки: CEV.EU

Следвай ни:

Още от Волейбол

България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

България U18 с 3 от 3 на евроквалификацията в София

  • 15 яну 2026 | 19:21
  • 3749
  • 3
efbet Купа България е тук!

efbet Купа България е тук!

  • 15 яну 2026 | 08:57
  • 1851
  • 0
Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

Силен Алекс Николов с 18 точки и MVP, Лубе взе "българското" дерби срещу Гротадзолина

  • 14 яну 2026 | 23:26
  • 12381
  • 2
България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

България U18 с втора победа на евроквалификацията в София

  • 14 яну 2026 | 19:19
  • 8617
  • 5
Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

Треньорът на Палмберг: Марица е много опитен отбор с голямо качество

  • 14 яну 2026 | 16:29
  • 1231
  • 1
Зам.-министър Петър Младенов присъства на церемонията Спортист на годината на 166. СУ “Васил Левски“

Зам.-министър Петър Младенов присъства на церемонията Спортист на годината на 166. СУ “Васил Левски“

  • 14 яну 2026 | 15:23
  • 607
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

Ботев не признава решението на СТК за Око-Флекс - ето какво предприеха пловдивчани

  • 15 яну 2026 | 20:12
  • 8520
  • 33
Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

Куп промени в състава на Барселона тази вечер (съставите)

  • 15 яну 2026 | 20:52
  • 3330
  • 10
Начало на мача: Комо 0:0 Милан

Начало на мача: Комо 0:0 Милан

  • 15 яну 2026 | 21:45
  • 1664
  • 0
БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

БФС взе отношение по казуса "Око-Флекс"

  • 15 яну 2026 | 18:03
  • 25220
  • 90
Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

Милър-Макинтайър и Звезда започнаха надлъгването с Олимпия в Милано

  • 15 яну 2026 | 21:30
  • 2123
  • 1
Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

Ще прояви ли лоялност футболист №1 на ЦСКА? Договорът му изтича, а “червените” го убеждават да не си тръгне без пари

  • 15 яну 2026 | 14:00
  • 38838
  • 79