Марица с трета загуба в Шампионската лига

Първенецът на България Марица (Пловдив) допуснаха 3-а загуба в тазгодишната Шампионска лига за жени. Момичетата на треньора Ахметджан Ершимшек се бориха, но отстъпиха като гости на германския Палмберг (Шверин) с 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) в 4-ата си среща от Група Е на най-силния европейски клубен турнир, играна тази вечер пред над 1500 зрители.

По този начин Марица остава на 3-о място във временното класиране в групата с 1 победа, 3 загуби и 4 точки, но запазва реални шансове за продължаване напред във втория по сила евротурнир за Купата на CEV. В следващия кръг пловдичанки са домакини на лидера - полския Девелопрес (Жешув). Мачът е на 27 януари (вторник) от 18,30 часа в зала "Колодрума".

Отборът на Палмберг затрудни посрещането на Марица със силен начален удар в първите минути на срещата. Тимът, воден от Феликс Козловски, се възползва максимално от домакинското си преимущество. Така германките отвориха аванс от 12:4. Българският шампион постепенно намери ритъма в играта си и показа характер, за да се доближи на само 3 точки до съперника при 16:19, но все пак домакините задържаха преднината си и взеха първата част с 25:20.

"Жълто-сините" използваха импулса в играта си в началото на втория гейм, в който поведоха с 6:2 още в началото. Палмберг изравни при 11:11 и в следващите минути битката вървеше точка за точка. Стигна се до 21:21, но след това германският тим отново използва сервиса си за четири поредни точки и затвори втория гейм с 25:21. Въпреки негативния развой, състезателките на Ахметджан Ершимшек не се предадоха и поведоха със 7:2 на старта на третата част. Домакините обаче отново успяха да стопят пасива си при 10:10, а след 14:13 направиха серия от пет безответни точки на начален удар на Леана Гроцер. Това се оказа ключово и германките завършиха мача с 25:17.

Най-резултатна за Марица бе Ива Дудова с 14 точки (1 блок и 43% ефективност в атака - +9), а Борислава Съйкова и Ванеса Агбортаби завършиха с 8 и 7 точки.

За домакините от Шверин над всички бе Леана Гроцер със страхотните 22 точки (6 аса!, 48% ефективност в атака и 44% позитивно посрещане - +15) за победата и напълно заслужено беше обявена за MVP на мача. Миа Кирххоф добави още 14 точки (1 ас и 45% ефективност в атака - +12) за успеха.

ПАЛМБЕРГ (ШВЕРИН, ГЕРМАНИЯ) - МАРИЦА (ПЛОВДИВ, БЪЛГАРИЯ) 3:0 (25:20, 25:21, 25:17)

ПАЛМБЕРГ: Ханна Кьон 1, Миа Кирххоф 14, Леана Гроцер 22, Анегрет Хьолциг 6, Брит Шуут 9, Мари Тен Бринке 4 - Флориен Реезинк-либеро (Зуус Геритсен, Ирис Вос)

Старши треньор: ФЕЛИКС КОЗЛОВСКИ

МАРИЦА: Лора Славчева 2, Ива Дудова 14, Ванеса Агбортаби 7, Виктория Коева 1, Борислава Съйкова 8, Боряна Ангелова 6 - Жана Тодорова-либеро (Александра Китипова 4, Дияна Борисова, Кая Николова 1)

Старши треньор: АХМЕТДЖАН ЕРШИМШЕК.

Снимки: CEV.EU