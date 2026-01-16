Ахметджан Ершимшек: Трябва да поддържаме едно постоянно ниво на волейбол

Старши треньорът на Марица (Пловдив) даде интервю пред клубната медия след гостуването на германския Палмберг (Шверин) в четвъртия двубой на "жълто-сините" от Група Е в Шампионската лига за жени. Наставникът акцентира върху необходимостта неговите състезателки да поддържат високо ниво на представянето си.

Марица с трета загуба в Шампионската лига

"Разочарован съм от този мач, защото тренираме добре. Стараем се много, но днес не дадохме сто процента от себе си на полето и затова не съм доволен. Наистина атмосферата в залата беше страхотна. Разбира се, че това не е оправдание, но е невероятно да играеш пред такива фенове. Изпитвахме трудности на посрещане и давахме лесни точки на съперника. Постепенно се подобрихме, но след това отново ни притиснаха. Трябва да играем през целите двубои така, както се представихме в началото на втория и третия гейм“, заяви Ершимшек след срещата.

"Трябва да поддържаме едно постоянно ниво на волейбол през целите мачове, а не само в части от геймовете. Трябва да сме готови да играем с еднакво високо качество без значение дали двубоят ще е три, четири или пет гейма", допълни турският специалист.

Снимки: CEV.EU