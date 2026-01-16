Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Марк Михайлов: С просто око може да се види, че направихме много собствени грешки

Марк Михайлов: С просто око може да се види, че направихме много собствени грешки

  • 16 яну 2026 | 16:17
  • 190
  • 0

Локомотив Авиа (Пловдив) стана първият полуфиналист в турнира за efbet Купа България 2026. Тимът, воден от Найден Найденов, надигра Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) в първия мач от 1/4-финалите на надпреварата, която се провежда в зала "СамЕлион" в Самоков.

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026
Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

"Смятам, че с просто око може да се види, че направихме много собствени грешки, които не трябва да допускаме. Леките топки са тези, които обърнаха играта. Другият отбор си взима своите ситуации, обработва топките и записва точки. Също като нашия треньор смятам, че сме млад отбор и търсим победи - това ще са и нашите амбиции за втория полусезон в efbet Супер Волей", сподели Марк Михайлов.

Кристиян Алексов: Не съм се съмнявал, че ще спечелим мача
Кристиян Алексов: Не съм се съмнявал, че ще спечелим мача

Снимки: НВЛ/Startphoto.bg

Следвай ни:

Още от Волейбол

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

  • 16 яну 2026 | 13:36
  • 4626
  • 2
Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

Мартин Атанасов и Жасмин Величков не стигнаха на Монца за победа срещу Чистерна

  • 16 яну 2026 | 12:40
  • 1207
  • 3
Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

Николай Къртев: Целя се в титлата на Франция с Монпелие

  • 16 яну 2026 | 11:16
  • 549
  • 0
MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

MVP Николай Къртев с 9 точки, Монпелие с 13-а победа

  • 16 яну 2026 | 10:54
  • 1583
  • 0
Николай Желязков: Надявам се да направим добра среща срещу Пирин

Николай Желязков: Надявам се да направим добра среща срещу Пирин

  • 16 яну 2026 | 10:16
  • 549
  • 1
Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

Микаела Стоянова най-резултатна за Мегабокс при победа в Европа

  • 16 яну 2026 | 09:01
  • 1351
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

Величков призна за още нови играчи и предстоящи раздели в ЦСКА, заяви: Иска ни се мечтите да станат реалност

  • 16 яну 2026 | 11:20
  • 17815
  • 46
Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

Oфициално: Руан Секо се завърна в Лудогорец

  • 16 яну 2026 | 15:49
  • 2826
  • 4
Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

Бивш нападател на Левски арестуван за трафик на наркотици

  • 16 яну 2026 | 13:57
  • 12148
  • 19
Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

Локо (Пловдив) и Етър започнаха контролите с реми на "Лаута"

  • 16 яну 2026 | 16:20
  • 7336
  • 3
Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

  • 16 яну 2026 | 08:00
  • 22641
  • 36
Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

Ботев (Враца) привлече още играчи от ЦСКА

  • 16 яну 2026 | 12:17
  • 16516
  • 10