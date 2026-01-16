Марк Михайлов: С просто око може да се види, че направихме много собствени грешки

Локомотив Авиа (Пловдив) стана първият полуфиналист в турнира за efbet Купа България 2026. Тимът, воден от Найден Найденов, надигра Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) в първия мач от 1/4-финалите на надпреварата, която се провежда в зала "СамЕлион" в Самоков.

"Смятам, че с просто око може да се види, че направихме много собствени грешки, които не трябва да допускаме. Леките топки са тези, които обърнаха играта. Другият отбор си взима своите ситуации, обработва топките и записва точки. Също като нашия треньор смятам, че сме млад отбор и търсим победи - това ще са и нашите амбиции за втория полусезон в efbet Супер Волей", сподели Марк Михайлов.