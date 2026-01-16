Локомотив срази Монтана и е първият полуфиналист на efbet Купа България 2026

Вицешампионите от Локомотив Авиа (Пловдив) са първият отбор полуфиналист на efbet Купа България 2026.

Пловдивчани се наложиха в първата 1/4-финална среща над Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25:17) в зала “СамЕлион” в Сомоков.

Утре на полуфинал Локомотив Авиа ще срещне победителя от 1/4-финал №2 Нефтохимик 2010 (Пловдив) - Берое 2016 (Стара Загора).

Монтана поведе с 5:4 след атака на Николай Стефанов. Жулиен Георгиев атакува в антената и 6:4 за възпитаниците на Даниел Пеев. Пайп на Тодор Вълчев в аут и 7:4. Грешка на Жулиен Георгиев и 9:6. Ивайло Дамянов атакува в центъра за 7:9. Блокада на Бруно Рубо спря атака на Ивайло Дамянов за 13:8. Атака на Николай Стефанов и Монтана поведе с 5 точки при 15:10. Ас на Тодор Вълчев - 12:15. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Кристиян Алексов атакува по блокадата за 14:16.

Единична блокада на Виктор Жеков спря атака на Кристиян Алексов за 18:14. Атака на Бруно Рубо и 19:17. Ас на Кристиян Алексов и равенство при 19:19. технична атака на Александър Митков и Монтана отново поведе с 20:19. Ас на Виктор Жеков и 22:20. Атака на Кристиян Алексов от втора линия и равенство при 22:22. Жулиен Георгиев би сервис в аут - 22:23. Мощна атака на Жулиен Георгиев и Локомотив стигна до геймбол при 24:23. Бруно Рубо атакува в центъра за 24:24. Троен блок спря атака на Жулиен Георгиев и 25:25. Блокада спря атака на Кристиян Валчак и Локомотив спечели първата част с 27:25.

Блокада спря атака на Николай Стефанов и Локомотив поведе на Монтана с 6:4. Вицешампионите от Пловдив поведоха с 13:8. Кристиян Валчак атакува в антената и локомотив поведе с 6 точки при 16:10. Даниел Пеев взе прекъсване за Монтана. Блокада намали разликата само на 3 точки при 13:16. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Контра атака на Ивайло Дамянов и 22:14. Остра атака в центъра на Ивайло Дамянов попадна в първия метър - 23:16. Ас на Кристиян Алексов и 24:16. Сгрешен начален удар от волейболистите на Монтана и Локомотив затвори втората част с категоричното 25:17.

Волейболистите на Локомотив поведоха с 6:3 в началото на третата част. Ас на Ейден Бангера 5:6. Атака на Жулиен Георгиев и 8:5. Атака на Кристиян Алексов и 13:9 за пловдивчани. Кристиян Алексов атакува по блокадата и 16:10. Ивайло Дамянов изведе пловдивчани напред с 23:17. Блокада на Кристиян Алексов и мачбол при 24:17. Двойна блокада спря атака на Николай Стефанов и Локомотив спечели третата част с 25:17 и мача с 3:0 гейма.

Жулиен Георгиев стана най-резултатен за Локомотив с 15 точки (1 блок, 54% ефективност в атака - +8).

Кристиян Алексов добави още 14 точки (2 аса, 3 блока, 36% ефективност в атака, 13% перфектно и 40% позитивно посрещане - +3).

Бруно Рубо (2 блока, 100% ефективност в атака - +9) и Кристиян Валчак (2 блока, 25% ефективност в атака) реализираха по 9 точки за Монтана.

ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) - МОНТАНА 3:0 (27:25, 25:17, 25:17)

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков 2, Жулиен Георгиев 15, Тодор Вълчев 9, Кристиян Алексов 14, Ивайло Дамянов 9, Кирил Колев 3 - Мартин Иванов-либеро (Димитър Дулчев 1)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ

МОНТАНА: Виктор Жеков 6, Кристиан Валчак 9, Александър Митков 3, Николай Стефанов 2, Бруно Рубо 7, Виктор Бодуров 4 - Калоян Ботев-либеро (Георги Елчинов, Ейдер Бангера 2, Николай Захариев, Марк Михайлов 4)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

Снимки: Startphoto