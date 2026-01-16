Популярни
Кристиян Алексов: Не съм се съмнявал, че ще спечелим мача

  16 яну 2026 | 16:00
Локомотив-Авиа (Пловдив) стана първият полуфиналист в турнира за Купа България при мъжете. Тимът, воден от Найден Найденов, надигра Монтана с 3:0 (27:25, 25:17, 25: 17) в първия мач от1/4-финалите на надпреварата, която се провежда в зала „СамЕлион“ в Самоков.

“Не съм се съмнявал, че ще спечелим мача и ще покажем нашата игра. Всеки мач напоследък се случва така - започваме трудно, но след това успяваме. Нямам значение кой ще ни е противник за утрешния полуфинал - все пак може би предпочитам Нефтохимик”, заяви волейболистът на Локомотив Кристиян Алексов.

Снимки: Startphoto

