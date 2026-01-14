Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти

М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти

  14 яну 2026 | 12:16
  • 188
  • 0
М-Спорт с обновени цветове за двамата си ирландски пилоти

Отборът на М-Спорт показа обновената цветова схема, с която ще се състезава в хода на започващия другата седмица сезон 2026 в Световния рали шампионат (WRC).

През тази година титулярният състав на британския тим ще бъде съставен изцяло от представители на Ирландия – Джошуа Макърлийн и новобранецът Джон Армстрон. Към тях в първия старт на годината ще се присъедини и Грегоар Мюнстер, който обаче за момента е потвърден само за рали „Монте Карло“.

През 2026 година Макърлийн и Армстронг ще се състезават с коли, чийто основен цвят ще бъде белият, а вратите ще бъдат оцветени в зелено, което е традиционния цвят за спортните екипи на ирландските спортисти и отбори. Иначе голямата промяна е свързана със загубата на спонсорството на Ред Бул, чиито лога неизменно красяха автомобилите на М-Спорт от 2021 година насам.

