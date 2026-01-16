Артета за Гьокереш, ротациите и тайната за силата на Арсенал при статични положения

Мениджърът на лидера в Премиър лийг Арсенал Микел Артета говори преди гостуването на Нотингам Форест утре. През седмицата “артилеристите” победиха с 3:2 като гост лондонския съперник Челси в първи полуфинален мач от “Карабао Къп”.

Испанецът започна с думи за нападателя Виктор Гьокереш, който сложи край на головата суша и се разписа срещу Челси: “Не съм забелязал да се разочарова заради липсата на голове, той е много взискателен човек. Знае нивото, което ни е необходимо. По принцип, той наистина иска да оправдае всичките ни очаквания. Мисля, че срещу Челси изигра страхотен мач и отбеляза гол, който ни помогна да спечелим.

Когато си постигнал това, което той е постигнал през последните няколко години, поставяш стандарти и всички очакват от теб да ги поддържаш. Това е част от очакванията, но не е само за Виктор”.

Що се отнася до контузените в отбора, мениджърът на Арсенал не можа да даде конкретна информация, като каза: “Трябва да се видя с медицинския щаб и да имаме тренировка, за да разбера дали някой (от играчите с травми) ще е на разположение през уикенда. Относно ротациите - най-важното е да се подготвим за следващия мач и да печелим. Когато си дал почивка на играчите или управляваш натоварването, това е прекрасно - защото печелиш. Но когато резултатът е различен, тогава това е лошо решение”.

“Тайната зад успеха ни при статични положения? Тренировки. Няма друга тайна. Да овладееш това, което правиш, същото важи и за много други аспекти в играта. Можеш ясно да видиш тенденцията в лигата с броя на мачовете, които се решават в тази фаза на играта. Не само е така, а е повече от всякога в историята на тази лига. Затова, постоянно се адаптирай и развивай, това е ключовата дума”, продължи Артета.

“Дали Арсенал може да постигне нещо историческо през този сезон? Набираме много добра инерция и вярата идва от представянията ни и нивото на постоянство, което показахме през 32-те мача през този сезон. Това, което направихме онзи ден на „Стамфорд Бридж“, трябва да ни помогне да бъдем много убедени, че имаме способността да го направим. Но реалността е, че трябва да го показваме във всеки мач. Все още има много да се случи. Но сме доволни, че все още сме в четирите турнира”, каза още специалистът.

Запитан дали ще гледа дербито на Манчестър, Артета отговори: “Можем да се концентрираме само върху това, което можем да направим. Когато мачът е по-рано или по-късно, имаш възможност да ги видиш. Единствената ни цел е да се подготвим за един много, много труден мач и трябва да го спечелим“.

Испанецът се изказа с респект към противника си и мениджъра на Форест Шон Дайч: “Той е топ треньор. Наистина добър в това, което прави. Можеш да видиш отпечатъка му в отбора, в начина, по който играят, и в резултатите, които са постигнали срещу някои големи отбори. Това е още един труден мач”.