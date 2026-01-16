Популярни
  • 16 яну 2026 | 12:49
  • 157
  • 1
БФБаскетбол с информация за жребия за Финалната осмица на efbet Купа на България

Жребият за Финалната осмица в турнира за efbet Купа на България ще се проведе на 30 януари (петък) от 11:00 часа в зала "Триадица" в София. Тогава ще бъде показан и трофеят, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Финалната осмица в надпреварата ще се проведе от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград".

Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България
Академик даде сериозна заявка за участие в efbet Купа на България

В жребия ще участват миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите в турнира, които приключват на 28 януари.

Берое прегази Шумен като гост, Миньор 2015 срази Левски в София
Берое прегази Шумен като гост, Миньор 2015 срази Левски в София

Управителния съвет към БФБаскетбол вече прие решение относно регламента за провеждане на efbet Купа България 2026, като след определянето на четвъртфиналните двойки ще се проведе допълнителен жребий, който да разпредели всяка двойка в един от двата състезателни дни, като в четвъртък ще се изиграят два мача и още два в петък.

Снимка: БФБаскетбол

