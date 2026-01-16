БФБаскетбол с информация за жребия за Финалната осмица на efbet Купа на България

Жребият за Финалната осмица в турнира за efbet Купа на България ще се проведе на 30 януари (петък) от 11:00 часа в зала "Триадица" в София. Тогава ще бъде показан и трофеят, информираха от Българската федерация по баскетбол.

Финалната осмица в надпреварата ще се проведе от 19 до 22 февруари в "Арена Ботевград".

В жребия ще участват миналогодишният победител в турнира Черно море Тича, участниците в евротурнирите за настоящия сезон Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, най-високо класираният тим в края на първия етап в Sesame Национална баскетболна лига (НБЛ) извън посочените - Локомотив Пловдив, както и трите отбора - победители от квалификациите в турнира, които приключват на 28 януари.

Управителния съвет към БФБаскетбол вече прие решение относно регламента за провеждане на efbet Купа България 2026, като след определянето на четвъртфиналните двойки ще се проведе допълнителен жребий, който да разпредели всяка двойка в един от двата състезателни дни, като в четвъртък ще се изиграят два мача и още два в петък.

Снимка: БФБаскетбол