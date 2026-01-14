Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Академик и Ботев Враца в нов сблъсък, този път за Купата

Академик и Ботев Враца в нов сблъсък, този път за Купата

  • 14 яну 2026 | 16:10
  • 446
  • 0
Отборите на Академик Бултекс 99 и Ботев Враца излизат един срещу друг в отложен мач от квалификациите от турнира за efbet Купа на България. Срещата е днес от 18:30 часа в зала "Сила" в Пловдив, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

По програма мачът трябваше да се изиграе на 7 януари, но заради много болни състезатели от състава на врачани, тя бе отложена със седмица.

Въпреки това двата отбора изиграха двубоя от 16-ия кръг на Sesame НБЛ помежду си, като Ботев се наложи с 92-72 над пловдивчани в "Арена Ботевград" на 10 януари.

Дебют за Академик направиха новите попълнения ДеМаркъс Шарп и Ватанго Донзо. След това пък оставка подаде старши треньорът на тима Йордан Янков, който бе заменен на поста от Йордан Иванов. Именно той ще дебютира начело на пловдивските "студенти" днес.

