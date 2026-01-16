Сан Антонио срази Милуоки, Орландо спечели "евросблъсъка" с Мемфис

Виктор Уембаняма преодоля болката след сблъсък с Янис Адетокунбо през първата четвърт, за да донесе победата на Сан Антонио Спърс срещу Милуоки Бъкс със 119:101 в двубой от редовния сезон на НБА. Новобранец на годината за 2024-а напусна за съблекалнята след само три минути игра, но се завърна в края на частта и доигра срещата. Французинът отбеляза 22 точки и 10 борби за дабъл-дабъл, Стефон Касъл добави 19 точки и 10 асистенции, а Де'Арън Фокс завърши с 18 точки за победа №28 за сезона на "Шпорите".

За Бъкс, които са на 11-ата позиция в класирането на Източната конференция с баланс от 17-24, Янис Адетокунбо отбеляза 21 точки, Кайл Кузма добави 18, а Боби Портис завърши с 13.

Орландо Меджик пък победи Мемфис Гризлис със 118:111 в първия от двата европейски сблъсъка между тези отбори. В зала "Убер Арена" в Берлин Паоло Банкеро поведе тима си към успеха с 26 точки и 13 борби, Антъни Блек добави 21 точки и 7 асистенции, а Франц Вагнер записа 18 точки и 9 борби при завръщането си в състава на Меджик след повече от месец извън строя. За първи път от повече от година той игра заедно с брат си Мориц, който по-рано тази седмица се завърна след дълго отсъствие заради скъсана предна кръстна връзка.

За "Гризлитата" Джерън Джексън отбеляза 30 точки, Санти Алдама се включи с 18, влизайки от пейката, а Седрик Кауърд завърши със 17.

Вторият мач в Европа между двата тима ще бъде в Лондон в неделя.

Снимки: Gettyimages