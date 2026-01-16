Джими Бътлър и Стеф Къри поведоха Голдън Стейт към победа срещу Никс

Голдън Стейт Уориърс надви Ню Йорк Никс у дома със 126:113 в среща от редовния сезон на НБА. Джими Бътлър поведе "Воините" с 32 точки и 8 борби, донасяйки 23-ия успех от началото на сезона за тима от Калифорния. Стеф Къри започна срещата с четири пропуска отдалеч, преди да вкара първата си тройка в началото на третата част. Това беше едва третият път през сезона, в който той не отбелязва нито един кош от далечно разстояние през първото полувреме на двубой от НБА.

Въпреки това Къри завърши срещата с 27 точки, а към тях добави и 7 асистенции. Моузес Мууди добави 21 точки, а Брендин Поджемски се включи с 19 от пейката.

За Никс отсъстваше звездата на тима Джейлън Брънсън, а без него Оу Джи Ануноби и Майлс Макбрайд бяха най-резултатни, отбелязвайки по 25 точки. Микал Бриджис реализира 21, а Карл-Антъни Таунс завърши с дабъл-дабъл от 17 точки и 20 борби.

Снимки: Gettyimages