Генчев: Локомотив ще е по-силен! ЦСКА може да обърка доста планове в топ 4

Наставникът на Локомотив (София) Станислав Генчев даде интервю пред Sportal.bg в луксозния комплекс, в който лагеруват "железничарите" в Сиде. Специалистът изрази увереност, че през пролетния дял на efbet Лига отборът му ще бъде по-силен спрямо есента. Бившият наставник на Левски коментира и шансовете на "сините" да спечелят шампионската титла през тази година.

"Готвим се при изключително добри условия, което е много важно за нас, треньорите, за да можем да свършим работата, която сме предвидили. Тук е моментът да поздравя нашия собственик, че направи всичко необходимо, за да сме при такива условия. Подготовката преминава доста добре, най-важното е да нямаме контузени.

В последните седем мача за първенство през миналата година имаме само една загуба. На един треньор му трябва време, това не е клише - знаете, че правихме селекция до средата на септември, когато пристигнаха Лясков и Минчев, които са изключително важни за нашия отбор. Анте Аралица пропусна почти целия полусезон заради контузия. Други се присъединиха към нас след подготовката в Дряново. Сега от първия ден на лагера всички футболисти са тук, работили са четири-пет месеца заедно, нещата ще се получават много по-лесно. Затова съм сигурен, че отборът игрово ще изглежда доста по-добре - виждам как футболистите работят и как възприемат задачите, които им поставяме.

Искаме да бъдем между първите осем отбора, реално е да бъдем в първата осмица. Не е толкова лесно да се направи преходът от отбор, който се бори за оставане, да стане претендент за европейско участие. Доста сложен е този процес. Сигурен съм, че ще успеем да се класираме в първата осмица. Галчев изигра целия полусезон и аз съм доволен от него, но имаше някои неща, които са по-скоро конфиденциални и не искам да ги споменавам тях. Октавио не го използвахме през полусезона, може би не можа да свикне с нашия начин на работа и системата на игра. Той е добър футболист, но е преминал зенита на своите силни години. Затова привлякохме по-млад футболист, който ще е по-работоспособен. Лука Иванов е доста години в Локомотив, той не успя да се наложи като титуляр не само при мен, момчето предпочете ново предизвикателство. А Чачев беше преотстъпен, защото се нуждае от игрово време, за да може да израства.

Двете нови попълнения се вписват доста добре в колектива. Доминик Янков ще е част от нашия отбор, това е доста класно попълнение за нашия отбор, той е един от най-класните офанзивни халфове в България. Естествено, че последната дума в селекцията трябва да е на треньора. Моя е последната дума. Треньорът изгражда стила и начина на игра, той знае на определена позиция какви качества трябва да притежава даденият футболист и какво ще изисква от него. Имам пълната власт да определям кой футболист да бъде привлечен и кой да бъде освободен.

Футболът е непредвидим спорт, но определено Левски е фаворит за титлата. Седем точки са сериозна разлика, Лудогорец никога не е изпитвал такива големи затруднения. Преднината, която Левски има, дава голямо самочувствие на "сините", със сигурност те са фаворити. Но Лудогорец няма да се предаде лесно, ще подобрят нивото си. ЦСКА 1948 са съвсем близо, също отбор с много класни футболисти, не трябва да отписваме и него. Мисля, че това са трите отбора. ЦСКА прави силна селекция, но разликата в точките е голяма, за да се борят за титлата. Но си мисля, че ще влязат в първата четворка. И могат да объркат доста планове.

Благодарен съм, че съм получил шанс да работя в Левски. Тези шест месеца помогнаха страшно много за израстването ми като треньор, работил съм с желание и амбиция, за да може отборът да се развива. Хулио Веласкес ли? Щом отборът е на първо място, значи си върши много добре работата. Отборът е доста непредсказуем, има няколко варианта на игра, които се редуват, има доста интересни неща, които да се видят в неговата работа. Целта ми е Локомотив (София) да се развива и да постига резултати. Най-добре е да се концентрираме върху настоящия момент.

Десет или дванайсет отбора ще е най-добрият формат за нашето първенство, за да има качествени мачове. При толкова отбори - два изпадат, четири са евроучастници, буквално всеки ще е или в борба за оставане, или в борба за европейски квоти. Би било много интересно. Другото е да се оправят терените и базите. Ето, условията, които имаме тук са прекрасни. Наблягаме на неща, които няма да можем да вършим в България. Там при студено време и сняг ще трябва да импровизираме често в тренировъчния процес.

Искам да благодаря на нашите фенове, че ни подкрепят! Да продължават по същия начин, а ние ще им се отблагодарим с добра игра и с резултати, защото това е най-важното. Всеки фен се прибира у дома щастлив, когато отборът му побеждава. Сигурен съм, че ще им доставим доста такива моменти", каза Станислав Генчев.



ФИЛИП ДРУМЧЕВ, специален пратеник на Sportal.bg в Анталия