Закачка между суперзвезди - Шей Гилджъс-Алекзандър към Кевин Дюрант: Наслаждавай се на седмото място

Лидерът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър се присмя на друга суперзвезда - ветерана Кевин Дюрант, по време на мача между шампионите и Хюстън Рокетс от редовния сезон на НБА. В кратка пауза докато се готвеше да изпълни фаул, Гилджъс-Алекзандър насочи погледа си към намиращия се близо до него Дюрант и се обърна към крилото с думите: "Наслаждавай се на седмото място".

Оклахома Сити надигра "Ракетите" като гост със 111:91 и продължава да държи здраво първото място в цялата лига с баланс 35-7. Хюстън е на шеста позиция на Запад с актив от 23-15.

Shai to Kevin Durant:



"ENJOY THE 7TH SEED" 😭 pic.twitter.com/rmcjfhbwVU — BrickCenter (@BrickCenter_) January 16, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages