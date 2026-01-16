Популярни
Контролна среща: Локомотив (Пловдив) - Етър 0:0
Закачка между суперзвезди - Шей Гилджъс-Алекзандър към Кевин Дюрант: Наслаждавай се на седмото място

  • 16 яну 2026 | 13:27
  • 391
  • 0
Закачка между суперзвезди - Шей Гилджъс-Алекзандър към Кевин Дюрант: Наслаждавай се на седмото място

Лидерът на Оклахома Сити Тъндър Шей Гилджъс-Алекзандър се присмя на друга суперзвезда - ветерана Кевин Дюрант, по време на мача между шампионите и Хюстън Рокетс от редовния сезон на НБА. В кратка пауза докато се готвеше да изпълни фаул, Гилджъс-Алекзандър насочи погледа си към намиращия се близо до него Дюрант и се обърна към крилото с думите: "Наслаждавай се на седмото място".

Оклахома Сити надигра "Ракетите" като гост със 111:91 и продължава да държи здраво първото място в цялата лига с баланс 35-7. Хюстън е на шеста позиция на Запад с актив от 23-15.

Снимки: Gettyimages

